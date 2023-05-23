Мобилизация безработных 2023 — как происходит и сохраняются ли соцвыплаты

Мобилизация безработных в Украине. Фото: Новости.

Согласно украинскому законодательству, за мобилизованным в ряды ВСУ обязательно сохраняется рабочее место и должность, если трудоустройство было официальным. Призыв безработных также проходит по определенным правилам.

Как должна проходить мобилизация лиц, состоящих на учете в центре занятости и сохраняются ли социальные выплаты по безработице — рассказываем далее в материале.

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Снятие мобилизованного с учета в центре занятости

По норме, лицо, попавшее на службу в ряды Вооруженных сил, должно сняться с учета в центре занятости, поскольку фактически оно уже занято и трудоустроено. Ко всему посещать центр занятости в это время такой гражданин не сможет.

Следовательно, на законодательном уровне мобилизованные уже не безработные.

Сохраняются ли выплаты по безработице

Выплаты по безработице прекращаются, поскольку мобилизованные начинают получать зарплату от государства как военнослужащий ВСУ.

Снятие мобилизованного по учету в центре занятости. Фото: Вечерний Киев

Как мобилизованному сняться с учета в центре занятости

О получении повестки и призыве на военную службу необходимо сообщить специалисту службы ЦЗ, предоставив ему подтверждающие документы.

На основе этих документов в центре занятости принимается решение о прекращении регистрации и прекращении выплаты пособия по безработице.

Можно ли после увольнения из армии встать на учет в центр занятости

Если после демобилизации лицо снова становится безработным, оно имеет право зарегистрироваться в центре занятости.

Для этого необходимо будет обратиться в центр занятости и подать все необходимые для регистрации документы.

Важно: размер выплат по безработице будет рассчитываться уже отталкиваясь от зарплаты, которая была на последнем месте работы, то есть службе в ВСУ.

Следует отметить, что безработные могут получить пособие, максимальный размер которого составляет 6700 грн. Минимальная сумма выплаты — 1000 грн. Денежные средства насчитывают в течение 90 дней после регистрации в Центре занятости.

Мобилизация безработных 2023 года. Фото: google.com

Напомним, мы писали, что ждать украинцам от мобилизации в мае 2023 года и кого будут призывать в первую очередь.

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