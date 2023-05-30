Как будет проходить мобилизация в июне — изменения во вручении повесток

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлили до 18 августа 2023 года. Повестки сейчас выдают более активно. Кроме того, украинцев предупредили, что правила призыва с 1 июня станут еще жестче и избежать службы в армии, если на то нет уважительных причин, станет невозможно.

Что изменится для военнообязанных этим летом и кому вручат повестки, рассказываем далее в материале.

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Что нужно знать об усилении мобилизации в Украине

Согласно законодательству, мобилизация в Украине может быть только частичной или общей. Так называемой "полной" мобилизации не существует.

По состоянию на сегодня в Украине продолжается проведение общей мобилизации, которую ввел президент Владимир Зеленский от 24 февраля 2022 года.

Также сотрудники ТЦК по приказу своего непосредственного руководителя могут более активно патрулировать общественные места и вручать повестки гражданам от 18 до 60 лет.

Призыв на военную службу. Фото: google.com

Повестки будут вручать не только представители ТЦК

Кроме сотрудников ТЦК, вручать повестки также смогут представители других силовых органов и органов власти. Речь идет о:

сотрудниках СБУ;

сотрудниках Службы внешней разведки;

представителях местных органов власти;

руководителях предприятий, учреждений и организаций.

Где военнообязанные могут получить повестку

Поскольку действующим законодательством не определено место, где должна вручаться повестка, фактически ее могут вручить в любом месте.

При этом с 1 июня сотрудники ТЦК смогут вручать повестки всем мужчинам — независимо от того, кто к какому военкомату приписан.

После вручения повесток граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК и СП.

Если военнообязанный имеет отсрочку от призыва во время мобилизации, ему все равно могут вручить повестку, так как вручение повестки не равно автоматической мобилизации. Такое лицо должно прибыть по вызову и предоставить документальное подтверждение отсрочки.

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Кто подлежит мобилизации

Адвокат Тарас Никифорчук отметил, что в летний период мобилизовать в первую очередь будут тех, у кого есть боевой опыт или тех, кто уже проходил службу в армии.

С 1 июня будут подлежать мобилизации следующие категории граждан:

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет с опытом военной службы;

пригодные по состоянию здоровья от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения в возрасте от 27 до 60 лет с и без опыта военной службы;

сняты и исключены из военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВЛК, которые не совершали тяжкое преступление.

Как сообщает адвокат, некоторые категории военнообязанных могут призвать в армию только по их воле. Это касается следующих лиц:

людей с инвалидностью;

украинцев, имеющих отсрочку по семейным обстоятельствам;

лиц, получающих образование или продолжающих профессиональную деятельность.

По словам адвоката, есть еще одна "интересная" категория. В нее входят мужчины в возрасте от 18 до 27 лет и женщины, которые ранее проходили военную службу.

"Эти люди могут только добровольно подписать контракт с Вооруженными силами Украины", — заявил Никифорчук.

На сегодня принудительно не могут быть мобилизованными:

мужчины старше 60 лет;

граждане, непригодные к военной службе;

граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации.

Призыв на военную службу. Фото: google.com

Совершенствование процесса прохождения медосмотра

Чтобы было меньше уклонистов, теперь в Украине действует единая электронная медицинская система. То есть все медицинские учреждения и врачи, работающие при военкоматах, имеют единую электронную систему, где могут посмотреть всю историю мобилизованного болезни. Если там ничего нет, а мобилизованный демонстрирует справку о внезапном тяжелом недуге, то его будут направлять на дополнительные обследования.

Где могут требовать от военнообязанных документы о постановке на учет в ТЦК

Документы о постановке на военный учет в первую очередь необходимо будет предъявлять при:

пересечении границы;

приеме на работу;

зачислении на обучение.

В случае бракосочетания ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод, с отметкой о наличии военно-учетного документа. Но если такого документа нет, заявление в ЗАГС принимают.

Что касается медицинских услуг, никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.

Военный билет. Фото: google.com

Раньше мы писали, кого не могут призвать на службу в армию даже по собственному желанию.

Напомним, мы сообщали, как должна проходить мобилизация лиц, состоящих на учете в центре занятости и сохраняются ли социальные выплаты по безработице.

Также мы рассказывали, можно ли избежать мобилизации, если у военнообязанного двойное гражданство.