Загальна мобілізація 2023 — види повісток та правила вручення

Співробітник ТЦК та СП вручає повістку. Фото: google.com

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня 2023 року. Відповідно триває й призов військовозобов'язаних до лав ЗСУ.

Про порядок вручення повісток розповіла начальниця пресслужби Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко у ZAXID.NET.

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Правила вручення повісток військовозобов'язаним

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" можна виділити наступні важливі правила вручення повісток:

даний документ можуть вручити військовозобов'язаній особі віком від 18 до 60 років у будь-якому місці: на вулиці, блокпосту, робочому, громадському місці або за місцем проживання;

для вручення повістки потрібно встановити особу, якій вона вручається. Тож громадяни зобов'язані носити з собою документи та у разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі – представникам Національної поліції України;

повістку повинні вручити особисто.

Левко наголосила, що вручення повістки в жодному разі не означає автоматичне попадання на фронт.

Насамперед повістку вручають для уточнення облікових даних. Далі особа має обов'язково пройти військово-лікарську комісію. У разі якщо її визнають придатною, перш за все, відправлять на навчання, які повинні тривати не менше ніж місяць.

Представники ТЦК та СП, які вручають повістки військовозобов'язаним. Фото: usionline.com

Хто має право вручати повістку військовозобов'язаним

Відповідно до законодавства вручати повістку мають право:

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (військкоматів — ред.)

представники органу місцевого самоврядування;

керівники підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний;

представники закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності);

управителі багатоквартирних будинків.

Громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

Які є види повісток в Україні

На законодавчому рівні закріплено чотири види даного документа:

повістка для уточнення даних — вручають для уточнення та оновлення інформації (сімейний стан, місце роботи, здоров'я тощо);

— вручають для уточнення та оновлення інформації (сімейний стан, місце роботи, здоров'я тощо); повістка на проходження військово-лікарської комісії — зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається карта дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії на цій картці буде зазначено висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби;

— зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається карта дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії на цій картці буде зазначено висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби; повістка для призову на строкову військову службу — передбачає призов на строкову військову службу. Наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію;

— передбачає призов на строкову військову службу. Наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію; мобілізаційне розпорядження — вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Повістка має бути правильно заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування.

Співробітник ТЦК виписує повістку. Фото: google.com

Що обов'язково має бути вказано у повістці

У документі повинні бути зазначені:

прізвище, ім'я та по батькові;

рік народження;

адреса проживання військовозобов'язаного;

вид повістки;

дата, час та адреса — куди необхідно з'явитися;

— уточнення документів;

назва органу;

печатка;

підпис;

прізвище, ім'я та по батькові начальника РТЦК та СП.

Раніше ми писали, яких змін щодо мобілізації слід очікувати цього літа та кого призиватимуть з 1 червня у першу чергу.

Нагадаємо, ми розповідали, про те, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

Також, ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за відмову від мобілізації у воєнний час.