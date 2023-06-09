Загальна мобілізація 2023 — види повісток та правила вручення

Які правила вручення повістки під час війни має знати кожен українець
В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня 2023 року. Відповідно триває й призов військовозобов'язаних до лав ЗСУ.
Про порядок вручення повісток розповіла начальниця пресслужби Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко у ZAXID.NET.
Правила вручення повісток військовозобов'язаним
Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" можна виділити наступні важливі правила вручення повісток:
- даний документ можуть вручити військовозобов'язаній особі віком від 18 до 60 років у будь-якому місці: на вулиці, блокпосту, робочому, громадському місці або за місцем проживання;
- для вручення повістки потрібно встановити особу, якій вона вручається. Тож громадяни зобов'язані носити з собою документи та у разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі – представникам Національної поліції України;
- повістку повинні вручити особисто.
Левко наголосила, що вручення повістки в жодному разі не означає автоматичне попадання на фронт.
Насамперед повістку вручають для уточнення облікових даних. Далі особа має обов'язково пройти військово-лікарську комісію. У разі якщо її визнають придатною, перш за все, відправлять на навчання, які повинні тривати не менше ніж місяць.
Хто має право вручати повістку військовозобов'язаним
Відповідно до законодавства вручати повістку мають право:
- посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (військкоматів — ред.)
- представники органу місцевого самоврядування;
- керівники підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний;
- представники закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності);
- управителі багатоквартирних будинків.
Громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.
Які є види повісток в Україні
На законодавчому рівні закріплено чотири види даного документа:
- повістка для уточнення даних — вручають для уточнення та оновлення інформації (сімейний стан, місце роботи, здоров'я тощо);
- повістка на проходження військово-лікарської комісії — зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається карта дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії на цій картці буде зазначено висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до військової служби;
- повістка для призову на строкову військову службу — передбачає призов на строкову військову службу. Наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію;
- мобілізаційне розпорядження — вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.
Повістка має бути правильно заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування.
Що обов'язково має бути вказано у повістці
У документі повинні бути зазначені:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- рік народження;
- адреса проживання військовозобов'язаного;
- вид повістки;
- дата, час та адреса — куди необхідно з'явитися;
- уточнення документів;
- назва органу;
- печатка;
- підпис;
- прізвище, ім'я та по батькові начальника РТЦК та СП.
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