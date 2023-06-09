Общая мобилизация 2023 — виды повесток и правила вручения

Сотрудник ТЦК и СП вручает повестку. Фото: google.com

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 года. Соответственно продолжается и призыв военнообязанных в ряды ВСУ.

О порядке вручения повесток рассказала начальник прессслужбы Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко в ZAXID.NET.

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Правила вручения повесток военнообязанным

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" можно выделить следующие важные правила вручения повесток:

документ могут вручить военнообязанному лицу в возрасте от 18 до 60 лет в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем, общественном месте или по месту жительства;

для вручения повестки необходимо установить лицо, которому она вручается. Так что граждане обязаны носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу — представителям Национальной полиции Украины;

повестку должны вручить лично.

Левко отметила, что вручение повестки ни в коем случае не означает автоматического попадания на фронт.

В первую очередь повестку вручают для уточнения учетных данных. Далее лицо должно обязательно пройти военно-врачебную комиссию. В случае если признают пригодность, прежде всего, отправят на обучение, которое должно длиться не менее месяца.

Представители ТЦК и СП, вручающие повестки военнообязанным. Фото: usionline.com

Кто имеет право вручать повестку военнообязанным

В соответствии с законодательством вручать повестку вправе:

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки (военкоматов — ред.)

представители органа местного самоуправления;

руководители предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

представители учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности);

управляющие многоквартирных домов.

Гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку, и проверить удостоверение должностного лица.

Какие виды повесток в Украине

На законодательном уровне закреплены четыре вида данного документа:

повестка для уточнения данных — вручается для уточнения и обновления информации (семейное состояние, место работы, здоровье и т.п.);

— вручается для уточнения и обновления информации (семейное состояние, место работы, здоровье и т.п.); повестка на прохождение военно-врачебной комиссии обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе;

обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе; повестка для призыва на срочную военную службу — предусматривает призыв на срочную военную службу. Призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации;

— предусматривает призыв на срочную военную службу. Призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации; мобилизационное распоряжение — вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования.

Сотрудник ТЦК выписывает повестку. Фото: google.com

Что обязательно должно быть указано в повестке

В документе должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество;

год рождения;

адрес проживания военнообязанного;

вид повестки;

дата, время и адрес – куда необходимо явиться;

– уточнение документов;

название органа;

печать;

подпись;

фамилия, имя и отчество начальника РТЦК и СП.

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