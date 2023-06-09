Общая мобилизация 2023 — виды повесток и правила вручения

Какие правила вручения повестки во время войны должен знать каждый украинец
В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа 2023 года. Соответственно продолжается и призыв военнообязанных в ряды ВСУ.
О порядке вручения повесток рассказала начальник прессслужбы Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко в ZAXID.NET.
Правила вручения повесток военнообязанным
В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" можно выделить следующие важные правила вручения повесток:
- документ могут вручить военнообязанному лицу в возрасте от 18 до 60 лет в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем, общественном месте или по месту жительства;
- для вручения повестки необходимо установить лицо, которому она вручается. Так что граждане обязаны носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу — представителям Национальной полиции Украины;
- повестку должны вручить лично.
Левко отметила, что вручение повестки ни в коем случае не означает автоматического попадания на фронт.
В первую очередь повестку вручают для уточнения учетных данных. Далее лицо должно обязательно пройти военно-врачебную комиссию. В случае если признают пригодность, прежде всего, отправят на обучение, которое должно длиться не менее месяца.
Кто имеет право вручать повестку военнообязанным
В соответствии с законодательством вручать повестку вправе:
- должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки (военкоматов — ред.)
- представители органа местного самоуправления;
- руководители предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
- представители учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности);
- управляющие многоквартирных домов.
Гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку, и проверить удостоверение должностного лица.
Какие виды повесток в Украине
На законодательном уровне закреплены четыре вида данного документа:
- повестка для уточнения данных — вручается для уточнения и обновления информации (семейное состояние, место работы, здоровье и т.п.);
- повестка на прохождение военно-врачебной комиссии обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе;
- повестка для призыва на срочную военную службу — предусматривает призыв на срочную военную службу. Призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации;
- мобилизационное распоряжение — вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.
Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования.
Что обязательно должно быть указано в повестке
В документе должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество;
- год рождения;
- адрес проживания военнообязанного;
- вид повестки;
- дата, время и адрес – куда необходимо явиться;
- уточнение документов;
- название органа;
- печать;
- подпись;
- фамилия, имя и отчество начальника РТЦК и СП.
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