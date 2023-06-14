Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как хитрят ТЦК с документами военнообязанных: адвокат предупредил arrow

Как хитрят ТЦК с документами военнообязанных: адвокат предупредил

14 июня 2023 18:07
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Отсрочка от мобилизации — адвокат предупредил о новой "хитрости" ТЦК
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Уже 16-й месяц в Украине идет общая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Военнообязанные получают повестки и должны явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Некоторые граждане имеют отсрочку от призыва и сообщают об этом, отправляя в территориальные центры рекомендованные письма.

Как заявил адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале, некоторые ТЦК отказывается забирать из почтовых отделений рекомендованные письма, таким образом фактически саботируя право человека на отсрочку. Как быть в таком случае, разбираемся дальше в материале.

Читайте также:

Почему ТЦК не забирает заказных писем

Адвокат говорит, ранее юристы рекомендовали присылать документы, предоставляющие право на отсрочку, по почте — заказным письмом с описанием. Но ТЦК довольно часто не забирает такие письма. Ожидая, когда гражданин сам придет в территориальный центр.

По словам правозащитника, одна из достаточно распространенных практик сотрудников ТЦК, когда во время обновления учетных данных они отказываются принимать документы, связанные с отсрочкой. Заверяют, что примут эти документы после прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии).

"Хотя это ничем не определено, потому что первый этап — это обновление учетных данных и выяснение оснований для отсрочки. Но нас и вас всячески заталкивают на ВВК, чтобы после ее прохождения сразу вручить мобилизационное распоряжение", — говорит Симутин.

По его словам, после этого лицо де-факто уже мобилизовано и не может доказать тот факт, что оно своевременно сообщило ТЦК о наличии оснований, по которым не подлежит призыву.

"И правды потом не найти, ведь суды по данной категории дел занимают позицию ТЦК", — уверяет адвокат.

 

Что делать, если ТЦК и СП не забирают заказное письмо
Военнообязан в ТЦК. Фото: ООТЦК и СП

Что делать в этом случае?

Симутин советует в такой ситуации посылать жалобу в областной ТЦК с пояснениями. Также следует звонить на горячую правительственную линию МО 0800500442.

Вы должны зафиксировать, что своевременно и надлежащим образом сообщили ТЦК о наличии у вас оснований для отсрочки.

"Чем больше будет таких обращений, тем быстрее их "приколы" прекратятся", — резюмировал правозащитник.

 

Ранее мы рассказывали, как украинцам следует правильно реагировать, если сотрудники ТЦК и СП требуют предъявить военный билет и имеют ли они на это право.

Напомним, мы сообщали, что такое электронный код призывника, военнообязанного и резервиста, для чего он нужен и нужно ли его запоминать.

Также мы писали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас