Отсрочка от мобилизации — адвокат предупредил о новой "хитрости" ТЦК

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП

Уже 16-й месяц в Украине идет общая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Военнообязанные получают повестки и должны явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Некоторые граждане имеют отсрочку от призыва и сообщают об этом, отправляя в территориальные центры рекомендованные письма.

Как заявил адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале, некоторые ТЦК отказывается забирать из почтовых отделений рекомендованные письма, таким образом фактически саботируя право человека на отсрочку. Как быть в таком случае, разбираемся дальше в материале.

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Почему ТЦК не забирает заказных писем

Адвокат говорит, ранее юристы рекомендовали присылать документы, предоставляющие право на отсрочку, по почте — заказным письмом с описанием. Но ТЦК довольно часто не забирает такие письма. Ожидая, когда гражданин сам придет в территориальный центр.

По словам правозащитника, одна из достаточно распространенных практик сотрудников ТЦК, когда во время обновления учетных данных они отказываются принимать документы, связанные с отсрочкой. Заверяют, что примут эти документы после прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии).

"Хотя это ничем не определено, потому что первый этап — это обновление учетных данных и выяснение оснований для отсрочки. Но нас и вас всячески заталкивают на ВВК, чтобы после ее прохождения сразу вручить мобилизационное распоряжение", — говорит Симутин.

По его словам, после этого лицо де-факто уже мобилизовано и не может доказать тот факт, что оно своевременно сообщило ТЦК о наличии оснований, по которым не подлежит призыву.

"И правды потом не найти, ведь суды по данной категории дел занимают позицию ТЦК", — уверяет адвокат.

Военнообязан в ТЦК. Фото: ООТЦК и СП

Что делать в этом случае?

Симутин советует в такой ситуации посылать жалобу в областной ТЦК с пояснениями. Также следует звонить на горячую правительственную линию МО 0800500442.

Вы должны зафиксировать, что своевременно и надлежащим образом сообщили ТЦК о наличии у вас оснований для отсрочки.

"Чем больше будет таких обращений, тем быстрее их "приколы" прекратятся", — резюмировал правозащитник.

Ранее мы рассказывали, как украинцам следует правильно реагировать, если сотрудники ТЦК и СП требуют предъявить военный билет и имеют ли они на это право.

Напомним, мы сообщали, что такое электронный код призывника, военнообязанного и резервиста, для чего он нужен и нужно ли его запоминать.

Также мы писали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.