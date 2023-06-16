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Какие документы дают право на отсрочку от мобилизации: разъяснение юриста

16 июня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Какие документы нужны для отсрочки от мобилизации - список
Дежурный на посту в военкомате. Фото: УНИАН
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В Украине достаточно много категорий граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Но чтобы реализовать это право, вы должны сообщить центру комплектования по месту учета, что у вас есть законные основания не быть мобилизованным на военную службу.

Формально гражданин может сделать такое сообщение устно, однако, как показывает практика, лучше подавать заявление в ТЦК в письменном виде, приложив к нему документы, подтверждающие право на отсрочку. Какими должны быть эти документы, Новини.LIVE спросили у адвоката Игоря Ясько, управляющего партнера юридической компании Winner.

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Подробности

По словам юриста, конкретный список документов зависит от типа отсрочки.

"Если это студент или научный работник — это должны быть соответствующие справки из вуза или научного учреждения. Если это забронированный работник, то ему предоставляют выписку из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Порядка бронирования военнообязанных и в пятидневный срок со дня выдачи выписки присылают в ТЦК уведомление о бронировании военнообязанного по форме согласно приложению 5 для зачисления его на специальный военный учет", — рассказал Игорь Ясько.

Если отсрочка должна быть предоставлена по состоянию здоровья, то документы могут быть следующими:

  • заключение ВВК, согласно которому лицо признано непригодным к военной службе;
  • удостоверение, подтверждающее статус личности с инвалидностью;
  • пенсионное удостоверение;
  • удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности;
  • справки для получения льгот лицами с инвалидностью и т.д.

Ранее юристы разъяснили, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по уходу за родственниками и как получить отсрочку отцу-одиночке.

Также весной 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение срока отсрочки от мобилизации до пяти лет.

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