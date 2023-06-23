Мобілізація обмежено придатних — які є важливі умови

Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати
В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, тож військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років придатних за станом здоров'я призивають на військову службу. Повістки можуть отримати й ті, хто має у військовому квитку позначку "обмежено придатний до служби".
Їх справді можуть мобілізувати, але за однієї умови. Що це за умова, розбираємося далі в матеріалі.
Як зазначив адвокат Андрій Карпенко, після того, як обмежено придатна особа явиться до ТЦК та СП за повісткою, можуть вимагати ще раз пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Вони можуть отримати наступні висновки:
- обмежено придатний до служби;
- непридатний до служби у мирний час, але обмежено придатний під час воєнного стану;
- непридатний до служби із виключенням з військового обліку.
Правознавець підкреслив, що висновок ВЛК дійсний впродовж 12 місяців. А у період воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто раніше пройшов її планово, до мобілізації.
Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, як проводиться призов на військову службу обмежено придатних чоловіків. Їх можуть призвати лише з умовою — служити можна у військових частинах забезпечення та у тилових підрозділах.
Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.
Варто зазначити, що військовослужбовці, які отримали інвалідність, можуть за власним бажанням продовжити службу. Вони також будуть визнані комісією обмежено придатними. Їх можуть відправити викладати у вишах чи на службу інструкторами.
За словами Горбача, за співробітником, призваним до ЗСУ, зберігається основне робоче місце. Ця вимога повинна виконуватися як при службі за контрактом, так і за умови загальної мобілізації.
Раніше ми повідомляли, у ТЦК пояснили, чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим.
Нагадаємо, ми розповідали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.
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