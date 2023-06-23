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Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

23 червня 2023 05:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація обмежено придатних — які є важливі умови
Військовозобов'язаний прибув у ТЦК за повісткою. Фото: МОТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, тож військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років придатних за станом здоров'я призивають на військову службу. Повістки можуть отримати й ті, хто має у військовому квитку позначку "обмежено придатний до служби".

Їх справді можуть мобілізувати, але за однієї умови. Що це за умова, розбираємося далі в матеріалі. 

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Як зазначив адвокат Андрій Карпенко, після того, як обмежено придатна особа явиться до ТЦК та СП за повісткою, можуть вимагати ще раз пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). 

Вони можуть отримати наступні висновки: 

  • обмежено придатний до служби;
  • непридатний до служби у мирний час, але обмежено придатний під час воєнного стану;
  • непридатний до служби із виключенням з військового обліку.

Правознавець підкреслив, що висновок ВЛК дійсний впродовж 12 місяців. А у період воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто раніше пройшов її планово, до мобілізації. 

 

Мобілізація обмежено придатних — які є важливі умови
Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: МОТЦК та СП

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, як проводиться призов на військову службу обмежено придатних чоловіків. Їх можуть призвати лише з умовою — служити можна у військових частинах забезпечення та у тилових підрозділах.

Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

Варто зазначити, що військовослужбовці, які отримали інвалідність, можуть за власним бажанням продовжити службу. Вони також будуть визнані комісією обмежено придатними. Їх можуть відправити викладати у вишах чи на службу інструкторами.

За словами Горбача, за співробітником, призваним до ЗСУ, зберігається основне робоче місце. Ця вимога повинна виконуватися як при службі за контрактом, так і за умови загальної мобілізації.

 

За яких умов мобілізують обмежено придатних чоловіків в Україні
Українські військові. Фото: МОТЦК та СП

Раніше ми повідомляли, у ТЦК пояснили, чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим. 

Також ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати

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