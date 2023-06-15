Мобілізація в Україні 2023 — в ТЦК повідомили, яких фахівців не вистачає у ЗСУ

Загальна мобілізація в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває повномасштабна війна. Щодня українські військові виборюють нашу свободу й виганяють ворожі війська з наших земель. Проте ЗСУ й надалі потребує тих, хто готовий стати на захист Батьківщини. Наразі є дефіцит певних спеціалістів, їх за можливості мобілізуватимуть у першу чергу.

Начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Володимир Арап розповів, яких фахівців призиватимуть на військову службу насамперед.

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За словами полковника, українській армії зараз конче не вистачає фахівців, які володіють іноземними мовами. Насамперед йдеться про тих, хто вільно розмовляє англійською, німецькою та французькою мовами.

Таких осіб прагнуть залучити до співпраці з іноземними інструкторами, які допомагають освоювати західну військову техніку.

Військовозобов'язані, які хочуть служити в лавах ЗСУ можуть підписати контракт. Важливо, що особи, які йдуть до армії за власним бажанням можуть обирати місце служби.

Українські військовослужбовці. Фото: Міноборони

Кого мобілізуватимуть першочергово

Як заявляв начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач, перевага надається особам, придатним за станом здоров’я, та спеціалістам, необхідним на фронті.

Насамперед мобілізують:

чоловіків від 25 до 60 років, придатних або обмежено придатних за станом здоров’я з бойовим досвідом та без нього;

чоловіків від 18 до 27 років, придатних або обмежено придатних за станом здоров’я, якщо вони пройшли строкову службу та мають відповідні спеціальності для роботи з іноземною технікою.

Також добровільно можуть підписати контракт із ЗСУ жінки, чоловіки до 25 років, які не проходили строкову службу.

Люди з інвалідністю та ті, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами, мобілізуються тільки добровільно і служать за місцем проживання.

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Арап підкреслив, що всі мобілізаційні заходи відбуваються відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За його словами, ніхто не може бути відправлений до військової частини, яка бере участь у бойових діях, без відповідної підготовки. Це стосується також тих людей, які проходили військову службу раніше.

"Розподіл по військових частинах та установах відбувається після місячної чи півторамісячної підготовки", — сказав він.

Раніше полковник Володимир Арап розповів, скільки часу в Україні ще триватиме мобілізація.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також ми розповідали, що 30 травня Верховна Рада ухвалила закон, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років. А з 1 червня правила призову стали більш жорсткими.