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Будут мобилизовать в первую очередь: каких специалистов ищут ТЦК

15 июня 2023 17:39
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине 2023 — в ТЦК сообщили, каких специалистов не хватает в ВСУ
Общая мобилизация в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине идет полномасштабная война. Каждый день украинские военные борются за нашу свободу и выгоняют вражеские войска из наших земель. Однако ВСУ и дальше нуждается в тех, кто готов стать на защиту Родины. Есть дефицит определенных специалистов, их по возможности будут мобилизовать в первую очередь.

Начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Владимир Арап рассказал, каких специалистов будут призывать на военную службу в первую очередь.

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В ком нуждаются в ВСУ

По словам полковника, украинской армии сейчас крайне не хватает специалистов, владеющих иностранными языками. В первую очередь речь идет о тех, кто свободно говорит на английском, немецком и французском языках.

Таких лиц стремятся привлечь к сотрудничеству с иностранными инструкторами, помогающими осваивать западную военную технику.

Военнообязанные, которые хотят служить в рядах ВСУ, могут подписать контракт. Важно, что лица, идущие в армию по собственному желанию, могут выбирать место службы.

 

Мобилизовать в первую очередь: каких специалистов ищут ТЦК
Украинские военнослужащие. Фото: Минобороны

Кого будут мобилизовать в первую очередь

Как заявлял начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, полковник Роман Горбач, предпочтение отдается лицам, пригодным по состоянию здоровья, и специалистам, необходимым на фронте.

В первую очередь мобилизуют:

  • мужчин от 25 до 60 лет, пригодных или ограниченно пригодных по состоянию здоровья с боевым опытом и без него;
  • мужчин от 18 до 27 лет, пригодных или ограниченно пригодных по состоянию здоровья, если они прошли срочную службу и имеют соответствующие специальности по работе с иностранной техникой.

Также добровольно могут подписать контракт с ВСУ женщины, мужчины до 25 лет, не проходившие срочную службу.

Люди с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам мобилизуются только добровольно и служат по месту жительства.

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Арап подчеркнул, что все мобилизационные мероприятия проходят в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По его словам, никто не может быть отправлен в военную часть, участвующую в боевых действиях, без соответствующей подготовки. Это касается также тех людей, которые проходили военную службу раньше.

"Распределение по военным частям и учреждениям происходит после месячной или полуторамесячной подготовки", — сказал он.

 

Ранее полковник Владимир Арап рассказал, сколько времени в Украине еще будет продолжаться мобилизация.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы рассказывали, что 30 мая Верховная Рада приняла закон, уменьшающий предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. А с 1 июня правила призыва стали более жесткими.

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