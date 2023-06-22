Мобілізація влітку 2023 року — кого не будуть призивати на військову службу

Загальна мобілізація в Україні. Фото: ХОТЦК та СП

В Україні вже понад 16 місяців триває повномасштабна війна з рф. За цей час українська влада неодноразово змінювала та оновлювала правила і закони щодо мобілізації та тих, хто має право на відстрочення від військової служби.

Розповідаємо, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.

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Хто не може бути мобілізованим

Відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на військову службу не можуть взяти:

чоловіків, які досягли граничного віку (старше 60 років);

особи непридатні за станом здоров'я та виключені з військового обліку;

особи з інвалідністю;

чоловіки, які мають відстрочку.

Останнє надають за наступних причин:

сімейні обставини;

стан здоров’я;

здобуття освіти;

подовження професійної діяльності;

звільнення від мобілізації за сферою діяльності;

бронювання на підприємстві.

Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Відстрочка за сімейними обставинами поширюється на такі категорії осіб:

утримують троє та більше неповнолітніх дітей (можуть бути призвані виключно за згодою та за місцем проживання);

батьки-одинаки, які виховують дитину/дітей до 18 років;

виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

утримують дітей з інвалідністю (з видами порушень функцій організму третього та четвертого ступеня вираження);

виховують повнолітню (18-23 роки) дитину з інвалідністю першої та другої групи;

опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, піклувальники, батьки-вихователі Виховують дітей-сиріт і неповнолітніх дітей, які позбавлених батьківського піклування;

вагітні жінки військовослужбовці;

чоловіки та жінки, які доглядають за особами, які вимагають такого піклування (якщо немає інших осіб, які можуть це робити);

хтось із подружжя, якщо обоє служать та виховують неповнолітню дитину (дітей);

жінки, чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час оборони країни (чоловіки, дружини, сини, доньки, батьки, мати, діди, баби чи рідні (повнорідні, неповнорідні) брати та сестри).

Хто зі здобувачів освіти може розраховувати на відстрочку від мобілізації

Здобувачі освіти та викладачі мають право на відстрочку від мобілізації. Йдеться про:

студентів;

аспірантів;

докторантів;

асистентів-стажистів;

наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, якщо працюють у закладах освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки незалежно від вчених звань та наукового ступеня.

Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Які професії дають право на відстрочку від призову на військову службу

За законом, призов не поширюється на чоловіків, які мають відстрочення за видом діяльності:

народних депутатів та депутатів Верховної Ради АРК Крим;

працівників військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій ЗСУ;

Міністерства оборони;

Служби безпеки України;

Державної служби спеціального зв’язку;

Нацгвардії;

Служби зовнішньої розвідки;

Нацполіції;

Держприкордонслужби;

Нацгвардії;

Національного антикорупційного бюро;

податкової поліції;

Управління державної охорони України;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби України;

деяких категорій чиновників.

Раніше полковник Володимир Арап розповів, скільки часу в Україні ще триватиме мобілізація.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також ми повідомляли, яких фахівців призиватимуть насамперед на військову службу.