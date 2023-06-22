Мобилизация летом 2023 года — кого не будут призывать на военную службу

Какие категории мужчин не будут мобилизовать летом 2023 года: полный список
В Украине уже более 16 месяцев идет полномасштабная война с РФ. За это время украинские власти неоднократно меняли и обновляли правила и законы касательно мобилизации и тех, кто имеет право на отсрочку от военной службы.
Рассказываем, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.
Кто не может быть мобилизованным
Согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизаци " на военную службу не могут взять:
- мужчин, достигших предельного возраста (старше 60 лет);
- лиц непригодных по состоянию здоровья и исключенных из военного учета;
- лиц с инвалидностью;
- мужчин, имеющие отсрочку.
Последнее предоставляют по следующим причинам:
- семейные обстоятельства;
- состояние здоровья;
- получение образования;
- продолжение профессиональной деятельности;
- освобождение от мобилизации по сфере деятельности;
- бронирование на предприятии.
Отсрочка по семейным обстоятельствам распространяется на следующие категории лиц:
- содержат трое и более несовершеннолетних детей (могут быть призваны исключительно с согласия и по месту жительства);
- родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;
- воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
- содержат детей с инвалидностью (с видами нарушений функций организма третьей и четвертой степени выражения);
- воспитывают совершеннолетнего (18-23 года) ребенка с инвалидностью первой и второй группы;
- опекуны, усыновители, приемные родители, попечители, родители-воспитатели Воспитывают детей-сирот и несовершеннолетних детей, лишенных родительской опеки;
- беременные женщины военнослужащие;
- мужчины и женщины, которые ухаживают за лицами, требующими такой заботы (если нет других лиц, которые могут это делать);
- кто-то из супругов, если оба служат и воспитывают несовершеннолетнего ребенка (детей);
- женщины, мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время обороны страны (супруги, жены, сыновья, дочери, родители, мать, деды, бабы или родные (полнородные, неполнородные) братья и сестры).
Кто из получателей образования может рассчитывать на отсрочку от мобилизации
Получатели образования и преподаватели имеют право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о:
- студентах;
- аспирантах;
- докторантах;
- ассистентов-стажеров;
- научных, научно-педагогических и педагогических работников, если работают в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от ученых званий и ученой степени.
Какие профессии дают право на отсрочку от призыва на военную службу
По закону, призыв не распространяется на мужчин, имеющих отсрочку по виду деятельности:
- народных депутатов и депутатов Верховной Рады Крыма;
- работников военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций ВСУ;
- Министерства обороны;
- Службы безопасности Украины;
- Государственная служба специальной связи;
- Нацгвардии;
- Службы внешней разведки;
- Нацполиции;
- Госпогранслужбы;
- Нацгвардии;
- Национальное антикоррупционное бюро;
- налоговой милиции;
- Управление государственной охраны Украины;
- Государственное бюро расследований;
- Государственная исполнительная служба Украины;
- некоторых категорий чиновников.
Ранее полковник Владимир Арап рассказал, сколько времени в Украине еще будет продолжаться мобилизация.
Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.
Также мы сообщали, каких специалистов будут призывать прежде всего на военную службу.