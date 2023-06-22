Мобилизация летом 2023 года — кого не будут призывать на военную службу

Общая мобилизация в Украине. Фото: ХОТЦК и СП

В Украине уже более 16 месяцев идет полномасштабная война с РФ. За это время украинские власти неоднократно меняли и обновляли правила и законы касательно мобилизации и тех, кто имеет право на отсрочку от военной службы.

Рассказываем, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

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Кто не может быть мобилизованным

Согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизаци " на военную службу не могут взять:

мужчин, достигших предельного возраста (старше 60 лет);

лиц непригодных по состоянию здоровья и исключенных из военного учета;

лиц с инвалидностью;

мужчин, имеющие отсрочку.

Последнее предоставляют по следующим причинам:

семейные обстоятельства;

состояние здоровья;

получение образования;

продолжение профессиональной деятельности;

освобождение от мобилизации по сфере деятельности;

бронирование на предприятии.

Военнообязан в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Отсрочка по семейным обстоятельствам распространяется на следующие категории лиц:

содержат трое и более несовершеннолетних детей (могут быть призваны исключительно с согласия и по месту жительства);

родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;

воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

содержат детей с инвалидностью (с видами нарушений функций организма третьей и четвертой степени выражения);

воспитывают совершеннолетнего (18-23 года) ребенка с инвалидностью первой и второй группы;

опекуны, усыновители, приемные родители, попечители, родители-воспитатели Воспитывают детей-сирот и несовершеннолетних детей, лишенных родительской опеки;

беременные женщины военнослужащие;

мужчины и женщины, которые ухаживают за лицами, требующими такой заботы (если нет других лиц, которые могут это делать);

кто-то из супругов, если оба служат и воспитывают несовершеннолетнего ребенка (детей);

женщины, мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время обороны страны (супруги, жены, сыновья, дочери, родители, мать, деды, бабы или родные (полнородные, неполнородные) братья и сестры).

Кто из получателей образования может рассчитывать на отсрочку от мобилизации

Получатели образования и преподаватели имеют право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о:

студентах;

аспирантах;

докторантах;

ассистентов-стажеров;

научных, научно-педагогических и педагогических работников, если работают в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от ученых званий и ученой степени.

Военнообязан в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Какие профессии дают право на отсрочку от призыва на военную службу

По закону, призыв не распространяется на мужчин, имеющих отсрочку по виду деятельности:

народных депутатов и депутатов Верховной Рады Крыма;

работников военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций ВСУ;

Министерства обороны;

Службы безопасности Украины;

Государственная служба специальной связи;

Нацгвардии;

Службы внешней разведки;

Нацполиции;

Госпогранслужбы;

Нацгвардии;

Национальное антикоррупционное бюро;

налоговой милиции;

Управление государственной охраны Украины;

Государственное бюро расследований;

Государственная исполнительная служба Украины;

некоторых категорий чиновников.

Ранее полковник Владимир Арап рассказал, сколько времени в Украине еще будет продолжаться мобилизация.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы сообщали, каких специалистов будут призывать прежде всего на военную службу.