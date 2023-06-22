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Какие категории мужчин не будут мобилизовать летом 2023 года: полный список

22 июня 2023 17:43
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Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация летом 2023 года — кого не будут призывать на военную службу
Общая мобилизация в Украине. Фото: ХОТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине уже более 16 месяцев идет полномасштабная война с РФ. За это время украинские власти неоднократно меняли и обновляли правила и законы касательно мобилизации и тех, кто имеет право на отсрочку от военной службы.

Рассказываем, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

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Кто не может быть мобилизованным

Согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизаци " на военную службу не могут взять:

  • мужчин, достигших предельного возраста (старше 60 лет);
  • лиц непригодных по состоянию здоровья и исключенных из военного учета;
  • лиц с инвалидностью;
  • мужчин, имеющие отсрочку.

Последнее предоставляют по следующим причинам:

  • семейные обстоятельства;
  • состояние здоровья;
  • получение образования;
  • продолжение профессиональной деятельности;
  • освобождение от мобилизации по сфере деятельности;
  • бронирование на предприятии.

 

Кто не может быть мобилизованным
Военнообязан в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Отсрочка по семейным обстоятельствам распространяется на следующие категории лиц:

  • содержат трое и более несовершеннолетних детей (могут быть призваны исключительно с согласия и по месту жительства);
  • родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;
  • воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
  • содержат детей с инвалидностью (с видами нарушений функций организма третьей и четвертой степени выражения);
  • воспитывают совершеннолетнего (18-23 года) ребенка с инвалидностью первой и второй группы;
  • опекуны, усыновители, приемные родители, попечители, родители-воспитатели Воспитывают детей-сирот и несовершеннолетних детей, лишенных родительской опеки;
  • беременные женщины военнослужащие;
  • мужчины и женщины, которые ухаживают за лицами, требующими такой заботы (если нет других лиц, которые могут это делать);
  • кто-то из супругов, если оба служат и воспитывают несовершеннолетнего ребенка (детей);
  • женщины, мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время обороны страны (супруги, жены, сыновья, дочери, родители, мать, деды, бабы или родные (полнородные, неполнородные) братья и сестры).

Кто из получателей образования может рассчитывать на отсрочку от мобилизации

Получатели образования и преподаватели имеют право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о:

  • студентах;
  • аспирантах;
  • докторантах;
  • ассистентов-стажеров;
  • научных, научно-педагогических и педагогических работников, если работают в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от ученых званий и ученой степени.

 

Кто из соискателей образования может рассчитывать на отсрочку от мобилизации
Военнообязан в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Какие профессии дают право на отсрочку от призыва на военную службу

По закону, призыв не распространяется на мужчин, имеющих отсрочку по виду деятельности:

  • народных депутатов и депутатов Верховной Рады Крыма;
  • работников военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций ВСУ;
  • Министерства обороны;
  • Службы безопасности Украины;
  • Государственная служба специальной связи;
  • Нацгвардии;
  • Службы внешней разведки;
  • Нацполиции;
  • Госпогранслужбы;
  • Нацгвардии;
  • Национальное антикоррупционное бюро;
  • налоговой милиции;
  • Управление государственной охраны Украины;
  • Государственное бюро расследований;
  • Государственная исполнительная служба Украины;
  • некоторых категорий чиновников.

Ранее полковник Владимир Арап рассказал, сколько времени в Украине еще будет продолжаться мобилизация.

Напомним, мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы сообщали, каких специалистов будут призывать прежде всего на военную службу.

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