Бронювання працівника — у яких випадках не звільняє від військової служби

Бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Фото: ООТЦК та СП

Як відомо, в Україні підприємства, установи та організації мають право бронювати працівників від мобілізації. Проте наявність "броні" не завжди означає звільнення від військової служби.

Адвокатка Вікторія Кравченко на своєму YouTube-каналі звернула увагу на один дуже важливий нюанс, який стосується саме бронювання.

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Так, правозахисниця навела приклад з життя: чоловік з 2014 року проходить службу в лавах ЗСУ у військовій частині у зв'язку з призовом під час мобілізації. Водночас його підприємство забронювало співробітників від мобілізації, тобто він офіційно має відстрочку.

У зв'язку з цим він звернувся до командира з рапортом про звільнення з військової служби, але йому відмовили. Чоловік звертався до суду, проте й там рішення винесли не в його користь. Чому? Адвокатка дала чітке пояснення.

Річ у тім, що бронювання стосується лише військовозобов'язаних, на військовослужбовців воно не розповсюджується.

"Бронювання стосується тільки військовозобов'язаних і є для них підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Своєю чергою, звільнення з військової служби стосується військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу. Якщо чоловік вже служить, то звільнитися від відстрочки на підставі його бронювання він вже не може", — пояснює Кравченко.

Тому факт бронювання військовозобов'язаної особи після її призову на військову службу не може розглядатися як поважна причина для її звільнення з військової служби під час воєнного стану на підставі підп. "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу".

Раніше ми писали, що таке електронний код військовозобов'язаного, для чого він потрібен та чи треба йти до ТЦК, щоб його отримати.

Нагадаємо, ми розповідали, яких помилок найчастіше припускаються роботодавці при бронюванню працівників та як їх можна уникнути.

Також ми повідомляли, як має проходити мобілізація осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та чи зберігаються соціальні виплати по безробіттю.