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Когда бронирование не освобождает от службы в ВСУ: адвокат указала на нюанс

12 июня 2023 17:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Бронирование работника — в каких случаях не освобождает от военной службы
Бронирование военнообязанных от мобилизации. Фото: ООТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Как известно, в Украине предприятия, учреждения и организации имеют право бронировать работников от мобилизации. Однако наличие "брони" не всегда означает освобождение от военной службы.

Адвокат Виктория Кравченко на своем YouTube-канале обратила внимание на один очень важный нюанс, который касается именно бронирования.

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Так, правозащитница привела пример из жизни: мужчина с 2014 года проходит службу в рядах ВСУ в воинской части в связи с призывом во время мобилизации. В то же время его предприятие забронировало сотрудников от мобилизации, то есть у него официально есть отсрочка.

В связи с этим он обратился к командиру с рапортом об увольнении с военной службы, но ему отказали. Мужчина обращался в суд, однако и там решение было вынесено не в его пользу. Почему? Адвокат дала четкое объяснение.

Дело в том, что бронирование касается только военнообязанных, на военнослужащих оно не распространяется.

"Бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу. Если мужчина уже служит, то освободиться от отсрочки на основании его бронирования он уже не может", — объясняет Кравченко.

Поэтому факт бронирования военнообязанного лица после его призыва на военную службу не может рассматриваться как уважительная причина для его увольнения с военной службы во время военного положения на основании подп. "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

 

Ранее мы писали, что такое электронный код военнообязанного, для чего он нужен и нужно ли идти в ТЦК, чтобы его получить.

Напомним, мы рассказывали, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.

Также мы сообщали, как должна проходить мобилизация лиц, состоящих на учете в центре занятости и сохраняются ли социальные выплаты по безработице.

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