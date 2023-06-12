Бронирование работника — в каких случаях не освобождает от военной службы

Бронирование военнообязанных от мобилизации. Фото: ООТЦК и СП

Как известно, в Украине предприятия, учреждения и организации имеют право бронировать работников от мобилизации. Однако наличие "брони" не всегда означает освобождение от военной службы.

Адвокат Виктория Кравченко на своем YouTube-канале обратила внимание на один очень важный нюанс, который касается именно бронирования.

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Так, правозащитница привела пример из жизни: мужчина с 2014 года проходит службу в рядах ВСУ в воинской части в связи с призывом во время мобилизации. В то же время его предприятие забронировало сотрудников от мобилизации, то есть у него официально есть отсрочка.

В связи с этим он обратился к командиру с рапортом об увольнении с военной службы, но ему отказали. Мужчина обращался в суд, однако и там решение было вынесено не в его пользу. Почему? Адвокат дала четкое объяснение.

Дело в том, что бронирование касается только военнообязанных, на военнослужащих оно не распространяется.

"Бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу. Если мужчина уже служит, то освободиться от отсрочки на основании его бронирования он уже не может", — объясняет Кравченко.

Поэтому факт бронирования военнообязанного лица после его призыва на военную службу не может рассматриваться как уважительная причина для его увольнения с военной службы во время военного положения на основании подп. "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Ранее мы писали, что такое электронный код военнообязанного, для чего он нужен и нужно ли идти в ТЦК, чтобы его получить.

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