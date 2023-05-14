Бронювання працівників — Мінекономіки озвучили найпоширеніші помилки роботодавців

Бронювання працівників в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої повістку можуть вручити будь-якому військовозобов'язаному чоловіку. У зв'язку з цим підприємства активно бронюють працівників від мобілізації. Однак роботодавці нерідко припускаються помилок під час формування списків на бронювання, через що процедура може значно затягнутися.

Міністерство економіки розповіло про типові недоліки в оформленні списків військовозобов'язаних, які подаються роботодавцями для бронювання на період мобілізації та на воєнний час. Про це йдеться у листі від 02.05.2023 р. № 2704-20/19826-0.

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У листі зазначається, що за інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, значна кількість надісланих документів містить типові недоліки, у зв’язку з чим документи повертають на доопрацювання.

Найчастіше роботодавці припускаються таких помилок:

внесення до списків осіб, які не перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних у відповідних ТЦК та СП (відсутня відмітка ТЦК та СП у військово-облікових документах військовозобов'язаного про взяття на військовий облік);

у списках відсутня інформація про військове звання та/або військово-облікову спеціальність військовозобов'язаного;

роботодавці необґрунтовано перевищують 50% співвідношення кількості заброньованих військовозобов'язаних і тих, які пропонуються до бронювання, до кількості військовозобов'язаних;

подання на погодження до Генштабу ЗСУ списків підприємствами, установами, організаціями (а відповідно до Порядку списки до Генштабу на погодження подають органи державної влади, інші державні органи);

відсутній список за формою згідно з додатком 1 до Порядку та довідки про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2 до Порядку, підписаних керівником підприємства, установи, організації шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису (у разі подання в електронній формі);

відсутня інформація про відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Бронювання працівників в Україні. Фото: google.com

Також Мінекономіки просить не включати до списків:

військовослужбовців (осіб, які проходять військову службу);

військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 Закону України від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних (призовники, особи, які досягли граничного віку перебування в запасі; особи, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку тощо);

осіб, які не перебувають у трудових відносинах з органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією.

Бронювання працівників в Україні. Фото: Pexels

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