Бронирование работников — Минэкономики озвучили самые распространенные ошибки

Бронирование работников в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине идет общая мобилизация, во время которой повестку могут вручить любому военнообязанному мужчине. В связи с этим предприятия активно бронируют работников от мобилизации. Однако работодатели нередко допускают ошибки при формировании списков на бронирование, из-за чего процедура может значительно затянуться.

Министерство экономики рассказало о типичных недостатках в оформлении списков военнообязанных, которые подаются работодателями для бронирования на период мобилизации и военное время. Об этом говорится в письме от 02.05.2023 г. №2704-20/19826-0.

Читайте также:

Какие ошибки допускают работодатели при бронировании работников

В письме отмечается, что, по информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, значительное количество присланных документов содержит типовые недостатки, в связи с чем документы возвращают на доработку.

Чаще всего работодатели допускают следующие ошибки:

внесение в списки лиц, не состоящих на военном учете военнообязанных в соответствующих ТЦК и СП (отсутствует отметка ТЦК и СП в военно-учетных документах военнообязанного о взятии на военный учет);

в списках отсутствует информация о воинском звании и/или военно-учетной специальности военнообязанного;

работодатели необоснованно превышают 50% соотношения количества забронированных военнообязанных и предлагаемых к бронированию к количеству военнообязанных;

представление на согласование в Генштаб ВСУ списков предприятиями, учреждениями, организациями (а в соответствии с Порядком списки в Генштаб на согласование представляют органы государственной власти, другие государственные органы);

отсутствует список по форме согласно приложению 1 к Порядку и справки о количестве военнообязанных по форме согласно приложению 2 к Порядку, подписанных руководителем предприятия, учреждения, организации путем наложения квалифицированной электронной подписи (при представлении в электронной форме);

отсутствует информация о соответствии учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

Бронирование работников в Украине. Фото: google.com

Также Минэкономики просит не включать в списки:

военнослужащих (лиц, проходящих военную службу);

военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации из статьи 23 Закона Украины от 21 октября 1993 года № 3543-XII "О мобилизационной подготовки и мобилизации";

военнообязанных, не состоящих на военном учете военнообязанных (призывники, лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе; лица, по состоянию здоровья признанные непригодными к военной службе с исключением из военного учета и т.п.);

лиц, не состоящих в трудовых отношениях с органом государственной власти, другим государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией.

Бронирование работников в Украине. Фото: Pexels

Ранее мы писали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и действуют сроки бронирования работников.

Напомним, мы рассказывали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

Также рекомендуем узнать, как мобилизуют безработных по новым правилам учета военнообязанных. Лицо, имеющее статус безработного, во время мобилизации снимается с регистрации в центре занятости.