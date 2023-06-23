Мобилизация ограниченно пригодных — какие важные условия

Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать
В Украине действуют военное положение и общая мобилизация, поэтому военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет пригодных по состоянию здоровья призывают на военную службу. Повестки могут получить и те, кто имеет в военном билете отметку "ограниченно пригодный к службе".
Их действительно могут мобилизовать, но при одном условии. Что это за условие, разбираемся дальше в материале.
Как отметил адвокат Андрей Карпенко, после того, как ограниченно пригодное лицо явится в ТЦК и СП по повестке, могут потребовать еще раз пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
Они могут получить следующие выводы:
- ограниченно пригодный к службе;
- непригоден к службе в мирное время, но ограниченно пригоден во время военного положения;
- непригоден к службе с исключением из военного учета.
Правовед подчеркнул, что вывод ВВК действителен в течение 12 месяцев. А в период военного положения повторную медкомиссию проходят даже ранее прошедшие ее планово до мобилизации.
Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, как проводится призыв на военную службу ограниченно подходящих мужчин. Их могут призвать только с условием — служить можно в воинских частях снабжения и в тыловых подразделениях.
Также они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.
Следует отметить, что получившие инвалидность военнослужащие могут по собственному желанию продлить службу. Они также будут признаны комиссией ограниченно пригодными. Их могут отправить преподавать в вузах или на службу инструкторами.
По словам Горбача, за сотрудником, призванным в ВСУ, сохраняется основное рабочее место. Это требование должно выполняться как при службе по контракту, так и при общей мобилизации.
Ранее мы сообщали, что в ТЦК объяснили, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим.
Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.
Также мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.