Мобилизация ограниченно пригодных — какие важные условия

Военнообязанный прибыл в ТЦК за повесткой. Фото: МОТЦК и СП

В Украине действуют военное положение и общая мобилизация, поэтому военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет пригодных по состоянию здоровья призывают на военную службу. Повестки могут получить и те, кто имеет в военном билете отметку "ограниченно пригодный к службе".

Их действительно могут мобилизовать, но при одном условии. Что это за условие, разбираемся дальше в материале.

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Как отметил адвокат Андрей Карпенко, после того, как ограниченно пригодное лицо явится в ТЦК и СП по повестке, могут потребовать еще раз пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Они могут получить следующие выводы:

ограниченно пригодный к службе;

непригоден к службе в мирное время, но ограниченно пригоден во время военного положения;

непригоден к службе с исключением из военного учета.

Правовед подчеркнул, что вывод ВВК действителен в течение 12 месяцев. А в период военного положения повторную медкомиссию проходят даже ранее прошедшие ее планово до мобилизации.

Военнообязанный проходит ВЛК. Фото: МОТЦК и СП

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, как проводится призыв на военную службу ограниченно подходящих мужчин. Их могут призвать только с условием — служить можно в воинских частях снабжения и в тыловых подразделениях.

Также они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.

Следует отметить, что получившие инвалидность военнослужащие могут по собственному желанию продлить службу. Они также будут признаны комиссией ограниченно пригодными. Их могут отправить преподавать в вузах или на службу инструкторами.

По словам Горбача, за сотрудником, призванным в ВСУ, сохраняется основное рабочее место. Это требование должно выполняться как при службе по контракту, так и при общей мобилизации.

Украинские военные. Фото: МОТЦК и СП

Ранее мы сообщали, что в ТЦК объяснили, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим.

Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

Также мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.