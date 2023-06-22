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Чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим: пояснення ТЦК

22 червня 2023 08:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим: пояснення ТЦК
Повістка про мобілізацію. Фото: varta1.com.ua
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Військовий облік в Україні до 2014 року був фактично знищений. Через це повістки можуть надсилати як пенсіонерам, так і маленьким дітям, чи навіть померлим людям.

Про це повідомляє Суспільне.

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Проблеми з військовим обліком

В Україні фіксуються факти надсилання повісток невідповідним категоріям, тобто:

  • малолітнім дітям;
  • пенсіонерам;
  • людям з інвалідністю;
  • особам, які уже померли.

Очільник Чернігівського обласного ТЦК та СП Олег Гончарук на брифінгу пояснив, чому так відбувається.

За його словами, причиною є фактичне знищення військового обліку, яке відбулося до 2014 року.

Хто має цим займатись

В нинішній час військовий облік поступово відновлюється, хоч і не без проблем.

"Військовий облік – це є складовою мобілізаційної готовності нашої держави. Ми чітко повинні розуміти, скільки в нас є громадян, якої категорії, який їх стан здоров’я, які їх професійні навички", — підкреслив Гончарук.

Він наголосив, що основна функція щодо обліку військовозобов’язаних покладена на органи місцевого самоврядування. які проводять так званий первинний облік.

Нагадаємо, що останнім часом почастішали випадки, коли повістка не вручається співробітником ТЦК, а приходить в СМС-повідомленні.

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