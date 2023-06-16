Повістка через СМС — що робити українцям та чи можна ігнорувати

Повістка прийшла в СМС повідомленні. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня. Тож військовозобов'язані й надалі отримують повістки, а придатних до військової служби призивають. Та останнім часом почастішали випадки, коли повістка не вручається співробітником ТЦК, а приходить в СМС-повідомленні.

Чи це законно, що означають такі "документи" та як реагувати українським військовозобов'язаним розповів правозахисник, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Олександр Павліченко в інтерв'ю виданню "Телеграф".

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Як зазначив правознавець, у такому вигляді повістка — це просто інформація, яка не тягне за собою жодних юридичних наслідків.

"Тому що особа завжди може сказати, що вона це СМС-повідомлення не отримувала. Ця інформація призначена для особи, щоб з'ясувати, де вона і чи може з'явитися, аби отримати в належний спосіб повістку. Тому що повістка завжди вручається у письмовому вигляді, і ми чітко знаємо, як вона у законний спосіб має видаватися громадянину…", — пояснив Павліченко.

Військовозобов'язаний отримав повістку. Фото: НПУ

Чи законно в Україні розсилати повістки через СМС

Юрист каже, що для країни, яка воює, в Україні надзвичайно ліберальний режим щодо всіх військовозобов’язаних.

"Той спосіб [мобілізації], який Україна демонструє, є надзвичайно ліберальним. Відтак казати, що це якесь порушення чи зловживання правами, як на мене, не видається", — вважає правозахисник.

Він зазначив, що через військові дії та евакуацію з багатьох населених пунктів багато людей не проживають у місцях, де вони зареєстровані. При цьому не всі внутрішньопереміщені особи стали на військовий облік.

"Тому тут й виникає питання, яким чином інформувати особу про те, що вона має бути хоча б зареєстрована за конкретним місцем проживання і для можливої мобілізації через райвійськкомат. Це абсолютно логічно. За моєю оцінкою, ці правила зараз відпрацьовують в Україні, і вони, повторюю, надзвичайно ліберальні, вони не є репресивними", — підкреслив Павліченко.

Правознавець додав, що армія це не лише "штурмовики", а ще й величезна кількість різних професій, таких як водії, кухарі, санітари тощо.

"Це охоплює і технічне забезпечення, ремонт техніки, виготовлення різного обладнання для ведення бойових дій і таке інше. Тобто є низка професій, безпосередньо не пов'язаних саме з веденням бойових дій. У цьому ключі є дуже багато різних категорій професій, які мали б бути враховані і які підпадають під мобілізацію", — підсумував Павліченко.

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