Повестка через СМС — что делать украинцам и можно ли игнорировать

Повестка пришла в СМС в сообщении. Фото: Новини.LIVE

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа. Поэтому военнообязанные и дальше получают повестки, а пригодных к военной службе призывают. В последнее время участились случаи, когда повестка не вручается сотрудником ТЦК, а приходит в СМС-сообщении.

Законно ли это, что означают такие "документы" и как реагировать украинским военнообязанным рассказал правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко в интервью изданию "Телеграф".

Читайте также:

Нужно ли реагировать на пришедшую в СМС повестку

Как отметил правовед, в таком виде повестка — это просто информация, которая не влечет никаких юридических последствий.

"Потому что лицо всегда может сказать, что оно это СМС-сообщение не получало. Эта информация предназначена для лица, чтобы выяснить, где оно и может ли появиться, чтобы получить повестку в надлежащий способ. Потому что повестка всегда вручается в письменном виде, и мы четко знаем, как она законным способом должна выдаваться гражданину…", — объяснил Павличенко.

Военнообязанный получил повестку. Фото: НПУ

Законно ли в Украине рассылать повестки через СМС

Юрист говорит, что для воюющей страны в Украине чрезвычайно либеральный режим относительно всех военнообязанных.

"Тот способ [мобилизации], который Украина демонстрирует, чрезвычайно либерален. Следовательно говорить, что это какое-то нарушение или злоупотребление правами, по-моему, не приходится", — считает правозащитник.

Он отметил, что из-за военных действий и эвакуации из многих населенных пунктов, многие не проживают в местах, где они зарегистрированы. При этом не все внутри перемещенные лица встали на военный учет.

"Поэтому здесь и возникает вопрос, каким образом информировать гражданина о том, что оно должно быть хотя бы зарегистрирован по конкретному месту жительства и для возможной мобилизации через райвоенкомат. Это абсолютно логично. По моей оценке, эти правила сейчас отрабатывают в Украине, и они, повторяю, чрезвычайно либеральны, они не репрессивны", — подчеркнул Павличенко.

Правовед добавил, что армия это не только "штурмовики", но и огромное количество различных профессий, таких как водители, повара, санитары и т.д.

"Это охватывает и техническое обеспечение, ремонт техники, изготовление различного оборудования для ведения боевых действий и т.д. Есть ряд профессий, непосредственно не связанных именно с ведением боевых действий. В этом ключе есть очень много разных категорий профессий, которые имели бы быть учтены и подпадающие под мобилизацию", — подытожил Павличенко.

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Напомним, мы писали, как украинцам следует правильно реагировать, если сотрудники ТЦК и СП требуют предъявить военный билет и имеют ли они на это право.

Также мы рассказывали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.