Почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим: объяснение ТЦК
Военный учет в Украине к 2014 году был фактически уничтожен. Поэтому повестки могут присылать как пенсионерам, так и маленьким детям или даже умершим людям.
Об этом сообщает Суспільне.
Проблемы с военным учетом
В Украине фиксируются факты отправки повесток несоответствующим категориям, т.е.
- малолетним детям;
- пенсионерам;
- людям с инвалидностью;
- лицам, уже умершим.
Глава Черниговского областного ТЦК и СП Олег Гончарук на брифинге объяснил, почему так происходит.
По его словам, причиной является фактическое уничтожение военного учета, которое произошло до 2014 года.
Кто должен этим заниматься
В настоящее время военный учет постепенно восстанавливается, хоть и не без проблем.
"Военный учет — это составляющая мобилизационной готовности нашего государства. Мы четко должны понимать, сколько у нас граждан, какой категории, какое их состояние здоровья, какие их профессиональные навыки", — подчеркнул Гончарук.
Он подчеркнул, что основная функция по учету военнообязанных возложена на органы местного самоуправления, которые осуществляют так называемый первичный учет.
Напомним, что в последнее время участились случаи, когда повестка не вручается сотрудником ТЦК, а приходит в СМС-сообщении.