Почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим: объяснение ТЦК

Повестка о мобилизации. Фото: varta1.com.ua

Военный учет в Украине к 2014 году был фактически уничтожен. Поэтому повестки могут присылать как пенсионерам, так и маленьким детям или даже умершим людям.

Об этом сообщает Суспільне.

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Проблемы с военным учетом

В Украине фиксируются факты отправки повесток несоответствующим категориям, т.е.

малолетним детям;

пенсионерам;

людям с инвалидностью;

лицам, уже умершим.

Глава Черниговского областного ТЦК и СП Олег Гончарук на брифинге объяснил, почему так происходит.

По его словам, причиной является фактическое уничтожение военного учета, которое произошло до 2014 года.

Кто должен этим заниматься

В настоящее время военный учет постепенно восстанавливается, хоть и не без проблем.

"Военный учет — это составляющая мобилизационной готовности нашего государства. Мы четко должны понимать, сколько у нас граждан, какой категории, какое их состояние здоровья, какие их профессиональные навыки", — подчеркнул Гончарук.

Он подчеркнул, что основная функция по учету военнообязанных возложена на органы местного самоуправления, которые осуществляют так называемый первичный учет.

Напомним, что в последнее время участились случаи, когда повестка не вручается сотрудником ТЦК, а приходит в СМС-сообщении.