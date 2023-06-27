Что делать, если ТЦК отказывает в отсрочке — адвокат дал совет

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: google.com

Военнообязанные мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, могут отправить необходимые документы в ТЦК и СП по почте. Однако бывают случаи, когда приходит отказ, при этом нередко его обосновывают так: "вы не обновили свои учетные данные", "у вас не полный пакет документов". Вместе с отказом мужчин просят явиться в территориальные центры.

Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале объяснил почему, по его мнению, так происходит и дал важные советы украинцам.

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По его словам, мужчинам, имеющим отсрочку, отказывают и просят лично явиться в ТЦК, надеясь все же мобилизовать.

"На самом деле факт вашего сообщения путем отправки заявления через почту вполне достаточно. Вы должным образом сообщили ТЦК, и последние не могут отказать в предоставлении отсрочки, если у вас есть законные основания, потому что это их обязанность, а не право — хочу дам, хочу не дам", — подчеркнул Симутин.

Правозащитник объяснил, как действовать в таком случае и угрожает ли военнообязанным уголовная ответственность за неявку.

"С момента успешного уведомления, когда у вас на руках есть бумажка о вручении письма ТЦК, вам уже не могут вручить ни штрафов, ни подозрений. Отмечу: даже не с момента получения вами их ответа", — подытожил юрист.

Он посоветовал, если придет письмо-отказ, следует обратиться в областной ТЦК с жалобой. Тогда можно получить уже верный ответ.

Ранее Новини.LIVE спрашивали у адвоката Игоря Ясько, какие документы дают право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.