Как обжаловать незаконный призыв в армию — советы юриста

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

В Украине уже более 16 месяцев идет военное положение и общая мобилизация. Многие украинцы пополняют ряды ВСУ. Тем не менее бывают случаи, когда мужчин призывают на военную службу с нарушениями.

Как и в каких случаях украинцы могут оспорить незаконную мобилизацию, рассказал юрист Илья Шипко в комментарии "Фокус".

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По словам правоведа, известно о случаях, когда работники ТЦК и СП нарушали права военнообязанных и, к примеру, игнорировали их законные основания для получения отсрочки. Однако даже после получения мобилизационного распоряжения есть шансы обжаловать призыв с нарушениями.

"Ошибочно считать, что с момента получения повестки лицо считается мобилизованным. Мобилизированным считается лицо, которое прошло ВВК и получило мобилизационное распоряжение. Если военнообязанный, получивший такое мобилизационное распоряжение, считает, что оно неправомерно, он имеет право его обжаловать", — подчеркнул правозащитник.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

В каких случаях можно оспорить мобилизационное распоряжение

Как объясняет Шипко, к сожалению, обжаловать мобилизационное распоряжение в суде невозможно, поскольку юридически оно лишь уведомляет военнообязанного гражданина о необходимости явиться в ТЦК и СП в указанную дату.

Однако военнообязанный имеет право обжаловать решение ВВК в ЦВВК или суде.

"Если при уточнении данных лицом будут представлены документы, дающие право на отсрочку, то мобилизационное распоряжение может и не быть. Или если лицо не соглашается с заключением ВЛК, то его также можно обжаловать в административном или судебном порядке", — подчеркнул юрист.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Если вас пытаются незаконно мобилизовать — советы юриста

Илья Шипко дал общие советы и подчеркнул, что каждый гражданин должен знать свои права. Так, по его словам, необходимо:

заранее подготовить пакет документов, подтверждающих право на отсрочку (их необходимо предоставить в мобилизационное распоряжение);

проконсультироваться со специалистом (юристом или адвокатом), чтобы узнать, как действовать в дальнейшем и как можно решить вопрос в той или иной ситуации;

поинтересоваться своими правами и быть готовым их отстаивать в случае необходимости.

Раньше мы писали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Напомним, мы рассказывали, как украинцам проверить, находятся ли они в розыске из-за уклонения от военной службы.

Также в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.