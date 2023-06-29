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Мобілізація в Україні: як дізнатись, чи знаходитесь ви у розшуку

29 червня 2023 02:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобілізація в Україні: як дізнатись, чи знаходитесь ви у розшуку
Чоловік прийшов до військкомату. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні триває війна з Росією. Відтак, в країні триває воєнний стан і мобілізація. Повістки, відповідно до законодавства, отримують громадяни віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.

Адвокат Роман Сімутін у своєму новому відео розповів, як ухилянтам від служби в армії дізнатися, що вони перебувають у розшуку.

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Повідомляється, що в Україні розроблена спеціальна база МВС "Армор".

База містить максимум фактів про особу, що перевіряється: від реєстрації транспортних засобів до правопорушень.

"Подібні бази — це корисний інструмент для роботи поліції, без якого в сучасному світі просто ніяк. Однак іноді чомусь його використовують не для отримання оперативної інформації, а, як ми бачимо, для зовсім іншої мети", — розповідає адвокат.

Адвокат також пояснює, як це працює: ТЦК заповнює бланк встановленої форми і спрямовує їх у поліцію для внесення особи до бази (розшук ухилянтів), без доведення провини людини.

Коли патрульний перевіряє документи, там висвічується повідомлення типу "Розшук". Потім поліція викликає ТЦК, а ті вже приїжджають за громадянином.

Адвокат при цьому стверджує, що такі дії є незаконними.

Нагадаємо, досить часто вручена повістка має лише інформаційний характер. Чоловіків повідомляють продовження терміну загальної мобілізації або ж просять прийти до військкомату лише для оновлення даних.

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