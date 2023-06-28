Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи каратимуть чоловіків, які не з'явились у військкомат протягом 10 днів arrow

Чи каратимуть чоловіків, які не з'явились у військкомат протягом 10 днів

28 червня 2023 23:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін — чи є покарання для порушників
Чоловіки біля військкомату. Фото: Уніан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Досить часто вручена повістка має лише інформаційний характер. Чоловіків повідомляють продовження терміну загальної мобілізації або ж просять прийти до військкомату лише для оновлення даних.

Про це розповів адвокат Дмитро Бузанов в коментарі "Главкому".

Читайте також:

Як будуть карати за неявку у військкомат протягом 10 днів

Адвокат пояснив, що накази керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про проведення мобілізації на відповідних територіях, на яких вони здійснюють свою діяльність, мають лише інформаційний характер.

Проте одночасно з оповіщенням в наказах терцентрів йдеться й про відповідальність, яка передбачена за ухилення від призову під час мобілізації для тих, хто не з’являється на виклик.

"Дійсно, така відповідальність встановлена, але вона може наступити у разі порушення Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та неявки за належним викликом шляхом вручення повісток під особистий підпис. Наказ керівника терцентру не може змінювати встановлений законом та правилами порядок", — розповів Бузанов. 

Нагадаємо, нещодавно у деяких регіонах України з'явилися накази ТЦК про мобілізацію, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки повинні були прибути до військкомату впродовж 10 днів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз