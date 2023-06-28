Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін — чи є покарання для порушників

Чоловіки біля військкомату. Фото: Уніан

Досить часто вручена повістка має лише інформаційний характер. Чоловіків повідомляють продовження терміну загальної мобілізації або ж просять прийти до військкомату лише для оновлення даних.

Про це розповів адвокат Дмитро Бузанов в коментарі "Главкому".

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Адвокат пояснив, що накази керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про проведення мобілізації на відповідних територіях, на яких вони здійснюють свою діяльність, мають лише інформаційний характер.

Проте одночасно з оповіщенням в наказах терцентрів йдеться й про відповідальність, яка передбачена за ухилення від призову під час мобілізації для тих, хто не з’являється на виклик.

"Дійсно, така відповідальність встановлена, але вона може наступити у разі порушення Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та неявки за належним викликом шляхом вручення повісток під особистий підпис. Наказ керівника терцентру не може змінювати встановлений законом та правилами порядок", — розповів Бузанов.

Нагадаємо, нещодавно у деяких регіонах України з'явилися накази ТЦК про мобілізацію, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки повинні були прибути до військкомату впродовж 10 днів.