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Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, що означають накази ТЦК

25 червня 2023 22:31
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Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, що означають накази ТЦК
Військовозобов'язані чоловіки. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно у деяких регіонах України з'явилися накази ТЦК про мобілізацію, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки повинні були прибути до військкомату впродовж 10 днів. Після того відповідні накази почали активно обговорювати у мережі. 

Адвокат Ростислав Кравець на своєму каналі в YouTube проаналізував, що означають накази ТЦК. 

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Відомо, що накази видали в Івано-Франківському та столичному Оболонському ТЦК.

 

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Наказ ТЦК. Фото: Оболонський РТЦК у Києві

"Якщо раніше я думав, що це фейк, то виявилося, що це не фейк. Такі накази десь у Черкасах були, ще десь. Я так розумію, ймовірно, це випробовували на Івано-Франківську, а зараз вирішили запустити по всій країні", — каже Кравець. 

За словами адвоката, за 1,5 року військовий облік не змогли налагодити. Тому, подібні накази викликають бурхливу реакцію у людей і вони не розуміють, що робити далі. 

"Ймовірно, ті особи, які відповідають за мобілізацію, так би мовити "запороли" її й зараз намагаються показати, що вони щось роблять", — запевняє він.

І додає, що в разі неприбуття до ТЦК після наказу — нести відповідальність ніхто не буде. Прийти до військкомату потрібно тоді, коли особа власноруч отримала повістку, або її направили з роботи. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які категорії чоловіків не мобілізуватимуть влітку 2023 року. 

Додамо, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати

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