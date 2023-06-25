Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, що означають накази ТЦК

Військовозобов'язані чоловіки. Фото: google

Нещодавно у деяких регіонах України з'явилися накази ТЦК про мобілізацію, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки повинні були прибути до військкомату впродовж 10 днів. Після того відповідні накази почали активно обговорювати у мережі.

Адвокат Ростислав Кравець на своєму каналі в YouTube проаналізував, що означають накази ТЦК.

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Накази ТЦК

Відомо, що накази видали в Івано-Франківському та столичному Оболонському ТЦК.

Наказ ТЦК. Фото: Оболонський РТЦК у Києві

"Якщо раніше я думав, що це фейк, то виявилося, що це не фейк. Такі накази десь у Черкасах були, ще десь. Я так розумію, ймовірно, це випробовували на Івано-Франківську, а зараз вирішили запустити по всій країні", — каже Кравець.

За словами адвоката, за 1,5 року військовий облік не змогли налагодити. Тому, подібні накази викликають бурхливу реакцію у людей і вони не розуміють, що робити далі.

"Ймовірно, ті особи, які відповідають за мобілізацію, так би мовити "запороли" її й зараз намагаються показати, що вони щось роблять", — запевняє він.

І додає, що в разі неприбуття до ТЦК після наказу — нести відповідальність ніхто не буде. Прийти до військкомату потрібно тоді, коли особа власноруч отримала повістку, або її направили з роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали, які категорії чоловіків не мобілізуватимуть влітку 2023 року.

Додамо, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.