Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, что означают приказы ТЦК arrow

Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, что означают приказы ТЦК

25 июня 2023 22:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, что означают приказы ТЦК
Военнообязанные мужчины. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно в некоторых регионах Украины появились приказы ТЦК о мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины должны были прибыть в военкомат в течение 10 дней. После этого соответствующие приказы начали активно обсуждать в сети.

Адвокат Ростислав Кравец на своем канале в YouTube проанализировал, что означают приказы ТЦК.

Читайте также:

Приказы ТЦК

Известно, что приказы были изданы в Ивано-Франковском и столичном Оболонском ТЦК.

 

null
Приказ ТЦК. Фото: Оболонский РТЦК в Киеве

"Если раньше я думал, что это фейк, то оказалось, что это не фейк. Такие приказы где-то в Черкассах были, еще где-то. Я так понимаю, вероятно, это испытывали в Ивано-Франковске, а сейчас решили запустить по всей стране", — говорит Кравец.

По словам адвоката, за 1,5 года военный учет не смогли наладить. Поэтому подобные приказы вызывают бурную реакцию у людей, и они не понимают, что делать дальше.

"Вероятно, те лица, которые отвечают за мобилизацию, так сказать "запороли" ее, и сейчас пытаются показать, что они что-то делают", — уверяет он.

И добавляет, что в случае неприбытия в ТЦК после приказа нести ответственность никто не будет. Прийти в военкомат нужно тогда, когда лицо собственноручно получило повестку, или его направили с работы.

Напомним, ранее мы писали, какие категории мужчин не будут мобилизовать летом 2023 года.

Добавим, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас