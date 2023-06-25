Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, что означают приказы ТЦК

Военнообязанные мужчины. Фото: google

Недавно в некоторых регионах Украины появились приказы ТЦК о мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины должны были прибыть в военкомат в течение 10 дней. После этого соответствующие приказы начали активно обсуждать в сети.

Адвокат Ростислав Кравец на своем канале в YouTube проанализировал, что означают приказы ТЦК.

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Известно, что приказы были изданы в Ивано-Франковском и столичном Оболонском ТЦК.

Приказ ТЦК. Фото: Оболонский РТЦК в Киеве

"Если раньше я думал, что это фейк, то оказалось, что это не фейк. Такие приказы где-то в Черкассах были, еще где-то. Я так понимаю, вероятно, это испытывали в Ивано-Франковске, а сейчас решили запустить по всей стране", — говорит Кравец.

По словам адвоката, за 1,5 года военный учет не смогли наладить. Поэтому подобные приказы вызывают бурную реакцию у людей, и они не понимают, что делать дальше.

"Вероятно, те лица, которые отвечают за мобилизацию, так сказать "запороли" ее, и сейчас пытаются показать, что они что-то делают", — уверяет он.

И добавляет, что в случае неприбытия в ТЦК после приказа нести ответственность никто не будет. Прийти в военкомат нужно тогда, когда лицо собственноручно получило повестку, или его направили с работы.

Напомним, ранее мы писали, какие категории мужчин не будут мобилизовать летом 2023 года.

Добавим, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.