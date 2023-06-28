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Будут ли наказывать мужчин, которые не явились в военкомат в течение 10 дней

28 июня 2023 23:55
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Приказ военкомата появиться в 10-дневный срок — есть ли наказание для нарушителей
Мужчины возле военкомата. Фото: Униан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Довольно часто врученная повестка носит лишь информационный характер. Мужчинам сообщают продление срока общей мобилизации или же просят прийти в военкомат только для обновления данных.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Бузанов в комментарии "Главкому".

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Адвокат пояснил, что приказы руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки о проведении мобилизации на соответствующих территориях, на которых они осуществляют свою деятельность, носят лишь информационный характер.

Однако одновременно с оповещением в приказах терцентров речь идет и об ответственности, предусмотренной за уклонение от призыва во время мобилизации для тех, кто не появляется на вызов.

"Действительно, такая ответственность установлена, но она может наступить в случае нарушения Правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и неявки по надлежащему вызову путем вручения повесток под личную подпись. Приказ руководителя терцентра не может изменять установленный законом и правилами порядок", — рассказал Бузанов.

Напомним, недавно в некоторых регионах Украины появились приказы ТЦК о мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины должны были прибыть в военкомат в течение 10 дней.

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