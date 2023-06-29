Мобилизация в Украине: как узнать, находитесь ли вы в розыске

Муж пришел в военкомат. Фото: Google

В Украине идет война с Россией. Следовательно, в стране продолжается военное положение и мобилизация. Повестки, согласно законодательству, получают граждане в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность.

Адвокат Роман Симутин в своем новом видео рассказал, как уклоняющимся от службы в армии узнать, что они находятся в розыске.

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Сообщается, что в Украине разработана специальная база МВД "Армор".

База содержит максимум фактов о проверяемом лице: от регистрации транспортных средств до правонарушений.

"Подобные базы — это полезный инструмент для работы полиции, без которого в современном мире просто никак. Однако иногда почему-то его используют не для получения оперативной информации, а, как мы видим, для совсем другой цели", — рассказывает адвокат.

Адвокат также объясняет, как это работает: ТЦК заполняет бланк установленной формы и направляет их в полицию для внесения лица в базу без доказательства вины человека.

Когда патрульный проверяет документы, там высвечивается сообщение типа "Розыск". Потом полиция вызывает ТЦК, а те уже приезжают за гражданином.

Адвокат при этом утверждает, что такие действия незаконны.

Напомним, довольно часто врученная повестка носит лишь информационный характер. Мужчинам сообщают продление срока общей мобилизации или же просят прийти в военкомат только для обновления данных.