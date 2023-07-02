База розыска уклонистов — что это, как работает и кто может там оказаться

Полицейский работает на ноутбуке. Фото: Национальная академия внутренних дел

Уже второй год в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Однако есть граждане, которые игнорируют этот документ. Уклоняисты могут попасть в специальную базу МВД.

Подробнее о ней рассказал адвокат Роман Симутин. Он объяснил, как украинцам узнать, находятся ли они в розыске.

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По словам правоведа, в Украине есть специальная база Министерства внутренних дел, которая называется "Армор".

Это информационно-поисковая система по нескольким группам и критериям. Сведения в ней позволяют узнать максимум фактов о проверяемом лице. Например, по регистрации транспортных средств, обо всех незаконных действиях человека за десятилетие, даже если он оправдан по определенным статьям и т.п.

Как объясняет адвокат, благодаря этой базе полицейский может быстро составить портрет находящегося перед ним человека. Штрафы, нарушения и т.д. — эти сведения есть в базе.

Полицейский заполняет бумагу. Фото: МВД

Могут внести в эту базу уклониста

Правозащитник уверяет украинцев, таких оснований нет. Он напомнил о постановлении Кабмина №1487 — обращении в полицию по поводу доставки нарушителя по ст. 210, 210-1 КУоАП в ТЦК и СП.

"Вчитайтесь в содержание: не задержание, а доставка, потому что это принципиальная разница. Доставить вас могут исключительно по добровольному согласию, а не то, что мы наблюдаем, забросили в бусик - и на всех парах в ТЦК", — сказал Симутин.

Правозащитник считает, что постановление Кабмина не соответствует духу закона, поскольку там пытаются фактическое задержание закамуфлировать под доставку, потому что понимают, что использование термина "задержание" означает только одно: "законы нам не писаны".

На самом деле это работает так — ТЦК заполняет бланк установленной формы и направляет их в полицию для внесения лица в базу (розыск уклонистов) без доказательства вины человека.

Как это работает в случае с уклонистами

Сначала информацию о лице, по поводу которого в полицию обратился с бланком ТЦК, вносят в систему Армор. При проверке документов патрульным, внесшим данные в планшет, красным высвечивается сообщение типа "Розыск"

Потом полиция вызывает ТЦК, а те уже приезжают и увозят гражданина с собой. Адвокат утверждает, что такие действия незаконны.

Военнообязан в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Базой владеет МВД

"Насколько база законна и почему там хранится информация с ограниченным доступом, к которой имеют доступ полицейские всех уровней — вопрос, возникающий с момента ее создания, то есть с начала 2000-х. Да, подобные базы — это полезный инструмент для работы полиции, без которого в современном мире просто никак. Однако иногда почему-то его используют не для получения оперативной информации, а, как мы видим, для совсем другой цели", — рассказал адвокат.

Ранее мы сообщали, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

Напомним, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько рассказал, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

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