Літня мобілізація 2023 — українцям показали, як має виглядати законна повістка

Співробітник ТЦК виписує повістку чоловіку. Фото: УСІ.Online

Майже 500 днів в Україні триває повномасштабна війна. У весь цей період в країні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК. А з початку 2023 року влада затвердила оновлену форму повістки.

Як має виглядати законна повістка та коли від неї можна відмовитися, повідомили фахівці Telegram-каналу "Ти ж юрист".

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Які дані обов'язково має містити повістка

З 2023 року в Україні вже почали видавати повістки нового зразка для первинного оповіщення. Так на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487 втратила чинність постанова від 7 грудня 2016 року № 921.

Як зазначають правознавці, військовозобов'язані, яким вручають повістку, мають звернути увагу на такі заповнені поля:

назва "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов'язаного;

адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного;

найменування посади керівника районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

підпис особи, яка видала повістку;

дата видачі повістки;

мокра печатка.

Крім того, слід знати, що в повістці може бути зазначено формулювання пропоную з’явитися або наказ, наказую. Обидва варіанти правильні та не вважаються помилкою.

Зразок повістки, вказаний у постанові Кабміну №1487

За яких умов від повістки можна відмовитися

Військовозобов'язаний має повне право відмовитися від повістки, якщо:

неправильно вказані дані особи;

повістку вручає не уповноважена особа;

на повістці немає підпису військового комісара або печатки військкомату.

У разі відмови від повістки співробітник ТЦК повинен скласти відповідний акт у присутності двох свідків. Далі цей акт передають в Центр комплектування.

Варто зазначити, що у разі відмови від повістки з поважної причини військовозобов'язаному не загрожує ніякої відповідальності.

Раніше ми повідомляли, у ТЦК пояснили, чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть родичі підписувати повістку замість військовозобов'язаного.

Також ми писали, чи треба реагувати на повістку, яка прийшла в СМС або можна її проігнорувати.