Літня мобілізація 2023 — українцям показали, як має виглядати законна повістка

Які повістки вручатимуть українцям влітку 2023: якщо не так — можна відмовитися
Майже 500 днів в Україні триває повномасштабна війна. У весь цей період в країні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК. А з початку 2023 року влада затвердила оновлену форму повістки.
Як має виглядати законна повістка та коли від неї можна відмовитися, повідомили фахівці Telegram-каналу "Ти ж юрист".
Які дані обов'язково має містити повістка
З 2023 року в Україні вже почали видавати повістки нового зразка для первинного оповіщення. Так на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487 втратила чинність постанова від 7 грудня 2016 року № 921.
Як зазначають правознавці, військовозобов'язані, яким вручають повістку, мають звернути увагу на такі заповнені поля:
- назва "ПОВІСТКА";
- ПІБ військовозобов'язаного;
- адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов'язаного;
- номер повістки;
- номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;
- дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного;
- найменування посади керівника районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
- підпис особи, яка видала повістку;
- дата видачі повістки;
- мокра печатка.
Крім того, слід знати, що в повістці може бути зазначено формулювання пропоную з’явитися або наказ, наказую. Обидва варіанти правильні та не вважаються помилкою.
За яких умов від повістки можна відмовитися
Військовозобов'язаний має повне право відмовитися від повістки, якщо:
- неправильно вказані дані особи;
- повістку вручає не уповноважена особа;
- на повістці немає підпису військового комісара або печатки військкомату.
У разі відмови від повістки співробітник ТЦК повинен скласти відповідний акт у присутності двох свідків. Далі цей акт передають в Центр комплектування.
Варто зазначити, що у разі відмови від повістки з поважної причини військовозобов'язаному не загрожує ніякої відповідальності.
Раніше ми повідомляли, у ТЦК пояснили, чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим.
Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть родичі підписувати повістку замість військовозобов'язаного.
Також ми писали, чи треба реагувати на повістку, яка прийшла в СМС або можна її проігнорувати.