Летняя мобилизация 2023 — украинцам показали, как должна выглядеть законная повестка

Какие повестки будут вручать украинцам летом 2023: если не так — можно отказаться
Почти 500 дней в Украине идет полномасштабная война. Весь этот период в стране действует военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК для уточнения данных, прохождения ВВК. А с начала 2023 года власти утвердили обновленную форму повестки.
Как должна выглядеть законная повестка и когда от нее можно отказаться, сообщили специалисты Telegram-канала "Ты же юрист".
Какие данные обязательно должна содержать повестка
С 2023 года в Украине уже начали издавать повестки нового образца для первоначального оповещения. Так на основании постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 № 1487 утратило силу постановление от 7 декабря 2016 № 921.
Как отмечают правоведы, военнообязанные, которым вручают повестку, должны обратить внимание на следующие заполненные поля:
- название "ПОВЕСТКА";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
- дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
- наименование должности руководителя районного (городского) ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
- подпись лица, выдавшего повестку;
- дата выдачи повестки;
- мокрая печать.
Кроме того, следует знать, что в повестке может быть указана формулировка предлагаю явиться или приказываю. Оба варианта правильны и не считаются ошибкой.
При каких условиях от повестки можно отказаться
Военнообязанный имеет полное право отказаться от повестки, если:
- неправильно указаны данные лица;
- повестку вручает не уполномоченное лицо;
- на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.
В случае отказа от повестки, сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии двух свидетелей. Далее этот акт передается в Центр комплектования.
Следует отметить, что в случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакая ответственность.
Ранее мы сообщали, что в ТЦК объяснили, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим.
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