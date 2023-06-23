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Какие повестки будут вручать украинцам летом 2023: если не так — можно отказаться

23 июня 2023 17:36
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Дмитрий Струк
Редактор
Летняя мобилизация 2023 — украинцам показали, как должна выглядеть законная повестка
Сотрудник ТЦК выписывает повестку мужчине. Фото: УСІ.Online
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Почти 500 дней в Украине идет полномасштабная война. Весь этот период в стране действует военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК для уточнения данных, прохождения ВВК. А с начала 2023 года власти утвердили обновленную форму повестки.

Как должна выглядеть законная повестка и когда от нее можно отказаться, сообщили специалисты Telegram-канала "Ты же юрист".

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Какие данные обязательно должна содержать повестка

С 2023 года в Украине уже начали издавать повестки нового образца для первоначального оповещения. Так на основании постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 № 1487 утратило силу постановление от 7 декабря 2016 № 921.

Как отмечают правоведы, военнообязанные, которым вручают повестку, должны обратить внимание на следующие заполненные поля:

  • название "ПОВЕСТКА";
  • ФИО военнообязанного;
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
  • номер повестки;
  • номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;
  • дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;
  • наименование должности руководителя районного (городского) ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
  • подпись лица, выдавшего повестку;
  • дата выдачи повестки;
  • мокрая печать.

Кроме того, следует знать, что в повестке может быть указана формулировка предлагаю явиться или приказываю. Оба варианта правильны и не считаются ошибкой.

 

Как должна выглядеть повестка
Образец повестки, указанный в постановлении Кабмина №1487

При каких условиях от повестки можно отказаться

Военнообязанный имеет полное право отказаться от повестки, если:

  • неправильно указаны данные лица;
  • повестку вручает не уполномоченное лицо;
  • на повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.

В случае отказа от повестки, сотрудник ТЦК должен составить соответствующий акт в присутствии двух свидетелей. Далее этот акт передается в Центр комплектования.

Следует отметить, что в случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакая ответственность.

 

Ранее мы сообщали, что в ТЦК объяснили, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим.

Напомним, мы рассказывали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.

Также мы писали, нужно ли реагировать на пришедшую в СМС повестку или можно ее проигнорировать.

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