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Чи дозволяє статус ВПО не з’явитися за повісткою до ТЦК: відповідь адвоката

20 червня 2023 05:30
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Дмитро Струк
Редактор
Вручення повістки — чи може ВПО не приходити до ТЦК
Військовозобов'язаному вручають повістку. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, багато громадян вимушені були тікати зі своїх домівок, щоб уникнути окупації та інших наслідків збройного нападу. В результаті такі особи отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких є й військовозобов'язані.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, чи мають право ВПО не з’явитися за повісткою до ТЦК та СП та які є поважні причини неявки до територіального центру. 

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Чи може ВПО не приходити до ТЦК

За словами правознавця, статус внутрішньо переміщеної особи не є поважною причиною неявки в ТЦК та не дає право ігнорувати вручену належним чином повістку.

Водночас відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ВПО виконують обов’язок та мають права як громадяни України, на них розповсюджуються права на відстрочку від мобілізації за ст. 23 Закону. 

Які є поважні причини неявки в ТЦК та СП за повісткою

За словами адвоката, є встановлені законом поважні причини, через які чоловік може не прибути до призовного пункту за повісткою. Про такі випадки необхідно повідомити, після чого буде призначено нову дату явки у ТЦК.

Серед поважних причин для неявки до територіального центру є:

  • стан здоров’я;
  • смерть рідних;
  • догляд за хворими рідними;
  • стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація;
  • складання іспитів у ВНЗ.

Адвокат нагадав, що на тих, хто проігнорував прибуття до ТЦК за повісткою, чекає покарання.

 

Раніше ми писали, які зміни були введені для внутрішньопереміщених осіб у червні 2023 року. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть ВПО отримати медичну допомогу без укладення декларації з лікарем.

Також ми розповідали, в Україні статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) дозволяє громадянам, які залишили свої оселі через бойові дії, отримувати державну допомогу. Однак його можна втратити за певних підстав.

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