Вручение повестки — может ли ВПЛ не приходить в ТЦК

Военнообязанному вручают повестку. Фото: google.com

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие граждане вынуждены были бежать из своих домов, чтобы избежать оккупации и других последствий вооруженного нападения. В результате такие лица получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди которых есть и военнообязанные.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, имеют ли право ВПЛ не явиться за повесткой в ТЦК и СП и есть уважительные причины неявки в территориальный центр.

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По словам правоведа, статус внутренне перемещенного не является уважительной причиной неявки в ТЦК и не дает право игнорировать врученную должным образом повестку.

В то же время согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ВПЛ исполняют обязанность и имеют права как граждане Украины, на них распространяются права на отсрочку от мобилизации по ст. 23 Закона.

Какие уважительные причины неявки в ТЦК и СП по повестке

По словам адвоката, есть установленные законом уважительные причины, по которым мужчина может не прибыть в призывной пункт по повестке. О таких случаях необходимо сообщить, после чего будет назначена новая дата явки в ТЦК.

Среди уважительных причин для неявки в территориальный центр есть:

состояние здоровья;

смерть родных;

уход за больными родными;

стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация;

сдача экзаменов в вузы.

Адвокат напомнил, что тех, кто проигнорировал прибытие в ТЦК по повестке, ждет наказание.

Ранее мы писали, какие изменения были введены для перемещенных лиц в июне 2023 года.

Напомним, мы сообщали, могут ли ВПЛ получить медицинскую помощь без заключения декларации с врачом.

Также мы рассказывали, что в Украине статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) позволяет гражданам, которые покинули свои дома из-за боевых действий, получать государственную помощь. Однако его можно потерять по определенным основаниям.