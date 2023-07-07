Стало известно, сколько уклонистов разыскивает полиция на Киевщине

Военные в ТЦК Вышгородского района. Фото: vysh.gov.ua

Полиция Киевской области получила более 6 тысяч сообщений от территориальных центров комплектования об уклонистах от мобилизации. В большинстве случаев эти люди просто не проживали по месту своей регистрации.

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов для Interfax.

Читайте также:

Уклонисты в Киевской области

По словам Небытова, полиция доставила около тысячи уклонистов в ТЦК, где им были вручены повестки.

Он рассказал, что, если человек уклоняется от военной службы, за это предусмотрена административная ответственность. Протоколы составляют должностные лица ТЦК. В общей сложности за год их было более 1700.

"Когда уже речь идет о злостном уклонении — человек зачислен в воинскую часть, есть требование прибыть в конкретное место, а он не прибывает, то это уже уголовная ответственность", — рассказал Небытов.

Он сообщил, что с начала 2023 года полиция зарегистрировала 51 такое уголовное производство. По его словам, по 13 производствам были проведены следственные действия. Информация не подтвердилась, и люди поехали на фронт. По шести уголовным делам полиция объявила подозрение и направила материалы в суд, а все остальные находятся на стадии досудебного расследования.

"Вообще, я бы советовал не терять время, не ждать повестки, а самостоятельно готовиться — физическая подготовка, занятия в тире, теоретические знания. Надо понимать: государство-террорист, которое у нас на севере, никуда не исчезнет, поэтому лучше готовиться и не поехать, чем поехать неподготовленным", — подчеркнул Небытов.

Способы уклонения от военной службы

Руководитель полиции Киевской области рассказал, что уклонисты пытаются выехать за границу нелегальным путем. По его словам, есть факты использования системы "Шлях".

"Отдельный вопрос, когда человек пытается избежать мобилизации или даже регистрации, фальсифицируя медицинские данные о состоянии здоровья. В таких случаях в делах фигурируют члены врачебных комиссий, есть факты привлечения к ответственности", — говорит Небытов.

Он добавил, что все эти схемы давно известны и отслеживаются полицией.

Напомним, уже второй год в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Однако есть граждане, которые игнорируют этот документ. Уклонисты могут попасть в специальную базу МВД.

Также мы писали, что законодательство разрешает военнообязанным отказаться от получения повестки вполне законным путем.