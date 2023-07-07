Стало відомо, скількох ухилянтів розшукує поліція на Київщині

Військові у ТЦК Вишгородського району. Фото: vysh.gov.ua

Поліція Київської області отримала понад 6 тисяч повідомлень від територіальних центрів комплектування про ухилянтів від мобілізації. В більшості випадків ці люди просто не мешкали за місцем своєї реєстрації.

Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов для Interfax.

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За словами Нєбитова, поліція доставила близько тисячі ухилянтів до ТЦК, де їм були вручені повістки.

Він розповів, що якщо людина ухиляється від військової служби, то за це передбачена адміністративна відповідальність. Протоколи складають посадові особи ТЦК. Загалом за рік їх було понад 1700.

"Коли вже йдеться про злісне ухиляння — людина зарахована до військової частини, є вимога прибути в конкретне місце, а вона не прибуває, то це вже кримінальна відповідальність", — розповів Нєбитов.

Він повідомив, що з початку 2023 року поліція зареєструвала 51 таке кримінальне провадження. За його словами, щодо 13 проваджень були проведені слідчі дії. Інформація не підтвердилася, та люди поїхали на фронт. Щодо шести кримінальних справ поліція оголосила підозру та направила матеріали до суду, а всі решта перебувають на стадії досудового розслідування.

"Взагалі, я б радив не гаяти час, не чекати повістки, а самостійно готуватися — фізична підготовка, заняття в тирі, теоретичні знання. Треба розуміти: держава-терорист, яка у нас на півночі, нікуди не зникне, тому краще готуватися і не поїхати, ніж поїхати непідготовленим", — наголосив Нєбитов.

Способи ухилення від військової служби

Керівник поліції Київської області розповів, що ухилянти намагаються виїхати за кордон нелегальним шляхом. За його словами, є факти використання системи "Шлях".

"Окреме питання, коли людина намагається уникнути мобілізації або навіть реєстрації, фальсифікуючі медичні дані про стан здоров’я. У таких випадках у справах фігурують члени лікарських комісій, є факти притягнення до відповідальності", — каже Нєбитов.

Він додав, що всі ці схеми давно відомі та відстежуються поліцією.

Нагадаємо, вже другий рік в Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП. Проте є громадяни, які ігнорують цей документ. Ухилянти можуть потрапити до спеціальної бази МВС.

Також ми писали, що законодавство дозволяє військовозобов’язаним відмовитися від отримання повістки цілком законним шляхом.