Чи є кримінальним злочином відмова від повістки – роз’яснення адвоката

Повістка до ТЦК. Фото: google.com

Законодавство дозволяє військовозобов’язаним відмовитися від отримання повістки цілком законним шляхом. Про це розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат, член Печерської колегії адвокатів м. Києва Андрій Денисенко.

Коли можна не брати повістку

Юрист нагадує, що, згідно зі статтею 63 Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе.

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"Повістка, за своєю суттю, містить особисті дані та передбачає виконання особистого підпису особи. Нагадую, що Конституція основний і головний закон нашої країни", — зазначив Денисенко.

Також існують факультативні умови, за яких можна відмовитися під отримання та підписування повістки.

"Це невірні чи помилкові дані, які містить повістка, неналежні місце та час вручення повістки, вручення повістки неуповноваженою особою", — перелічив адвокат.

Як пояснив Андрій Денисенко, такі умови виключають притягнення особи до відповідальності, зокрема передбаченої ст. 210 КУпАП за порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними або резервістами.

Процедура відмови від повістки

Якщо представники ТЦК склали акт відмови від отримання повістки у присутності запрошених ними свідків, громадянин має вжити заходів щодо захисту своїх інтересів, підкреслює юрист.

"Ви маєте особисто зробити напис на протоколі, у якому власноручно зазначити причини, за яких ви не маєте можливості погодитись із повісткою, та викласти порушення, які вчинили під час цього представники ТЦК. Також варто долучити до цього процесу своїх свідків, а не тільки тих, яких запросили працівники ТЦК", — рекомендує адвокат.

Якщо у подальшому керівник ТЦК після розгляду такого документу все ж таки прийме рішення про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП, особа має право оскаржити таке рішення у місцевому суді.

Також юрист нагадує, що кримінальна відповідальність передбачена лише за неявку до ТЦК по так званій "бойовій повістці" (після проходження військово-лікарською комісії), а не по повістці, яка вручається для постановки на військовий облік або для уточнення особистих даних.

"Нічого кримінального у тому, що особа відмовляється від звичайної повістки, немає. Для того, щоб притягнути особу до кримінальної відповідальності за статтею 336 КК України за ухилення від призову на військову службу, ця особа спершу має вчинити ряд процедурних дій, зокрема пройти медичну комісію", — зазначив Денисенко.

Нагадаємо, раніше юрист розповів про сім заборонених дій, на які не мають права працівники ТЦК під час вручення повістки, а також про те, як правильно написати заяву про відстрочку від мобілізації.

Також Новини.LIVE розповідали, як працює база МВС, до якої вносять дані ухилянтів від мобілізації.