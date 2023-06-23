На що не мають права представники ТЦК – юрист попередив військовозобов’язаних

Чоловік заповнює повістку. Фото: google.com

В Україні все частіше з’являються повідомлення про порушення працівниками ТЦК законної процедури вручення повістки. Спеціально для Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, на що потрібно звертати увагу, коли вам вручають повістку, та що робити, якщо представники ТЦК порушують ваші права.

Придивіться до бланку повістки

Повістка має виписуватися на підставі розпоряджень ТЦК та підписуватися його керівником. Ті ж особи, які мають право на вручення повісток, не мають права їх виписувати — вони можуть тільки вручати їх військовозобов’язаним, і не більше.

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"Тому якщо ви бачите, що представник ТЦК при вас заповнює порожній бланк повістки з підписом і печаткою керівника, відразу фіксуйте це на відео або викличте юриста. Потім ви можете оскаржити ці неправомірні дії через складання відмови від повістки", — каже Ігор Ясько.

Також він радить у таких випадках телефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером 0-800-500-442.

Затримання, погрози, обшуки

Навіть якщо військовозобов’язаний порушує закон, представники ТЦК не мають права його затримувати або застосовувати до нього силу. Право здійснювати адміністративне затримання має тільки Нацполіція.

"Якщо ж це роблять працівники ТЦК СП, то фактично таким чином вони здійснюють викрадення людини", — підкреслює юрист.

Якщо при врученні повістки вам завдали тілесні ушкодження, зафіксуйте побої у медзакладі, а зверніться до адвоката та вирушайте разом з ним до поліції, радить Ясько.

"Крім того, співробітники ТЦК не мають права вилучати у людини паспорт або інші документи, оглядати її речі, а тим більше погрожувати або примушувати щось підписувати", — попереджає юрист.

Нагадаємо, раніше Ігор Ясько назвав умови, за яких бронь не захищає від мобілізації, та розповів, чи можна виїхати з "білим квитком" за кордон під час війни.

Також юристи розповіли, як має діяти мобілізований у разі виникнення у нього проблем зі здоров’ям під час військової служби.