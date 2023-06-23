Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Представники ТЦК не мають права робити це при врученні повістки: сім заборонених дій arrow

Представники ТЦК не мають права робити це при врученні повістки: сім заборонених дій

23 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
На що не мають права представники ТЦК – юрист попередив військовозобов’язаних
Чоловік заповнює повістку. Фото: google.com
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

В Україні все частіше з’являються повідомлення про порушення працівниками ТЦК законної процедури вручення повістки. Спеціально для Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, на що потрібно звертати увагу, коли вам вручають повістку, та що робити, якщо представники ТЦК порушують ваші права.

Придивіться до бланку повістки

Повістка має виписуватися на підставі розпоряджень ТЦК та підписуватися його керівником. Ті ж особи, які мають право на вручення повісток, не мають права їх виписувати — вони можуть тільки вручати їх військовозобов’язаним, і не більше.

Читайте також:

"Тому якщо ви бачите, що представник ТЦК при вас заповнює порожній бланк повістки з підписом і печаткою керівника, відразу фіксуйте це на відео або викличте юриста. Потім ви можете оскаржити ці неправомірні дії через складання відмови від повістки", — каже Ігор Ясько.

Також він радить у таких випадках телефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером 0-800-500-442.

Затримання, погрози, обшуки

Навіть якщо військовозобов’язаний порушує закон, представники ТЦК не мають права його затримувати або застосовувати до нього силу. Право здійснювати адміністративне затримання має тільки Нацполіція.

"Якщо ж це роблять працівники ТЦК СП, то фактично таким чином вони здійснюють викрадення людини", — підкреслює юрист.

Якщо при врученні повістки вам завдали тілесні ушкодження, зафіксуйте побої у медзакладі, а зверніться до адвоката та вирушайте разом з ним до поліції, радить Ясько.

"Крім того, співробітники ТЦК не мають права вилучати у людини паспорт або інші документи, оглядати її речі, а тим більше погрожувати або примушувати щось підписувати", — попереджає юрист.

Нагадаємо, раніше Ігор Ясько назвав умови, за яких бронь не захищає від мобілізації, та розповів, чи можна виїхати з "білим квитком" за кордон під час війни.

Також юристи розповіли, як має діяти мобілізований у разі виникнення у нього проблем зі здоров’ям під час військової служби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB