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Чи можна виїхати за кордон з "білим квитком" під час війни: відповідь юриста

17 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Хто може виїхати за кордон з білим квитком - роз'яснення юриста
Державний кордон. Фото: ДПСУ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

В Україні військовозобов’язаним заборонено виїзд за кордон, однак існує категорія людей, які мають так званий "білий квиток" — непридатні або обмежено придатні до військової служби. Чи справді можуть вони вільно виїжджати за кордон, роз’яснив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner.

Одна категорія з трьох

Насамперед юрист нагадує, що умовна назва "білий квиток" об’єднує три різні категорії людей:

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  • обмежено придатні до військової служби;
  • непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;
  • непридатні до військової служби, зняті з військового обліку.

З цих трьох категорій виїзд за кордон зараз дозволено лише останній — непридатним до військової служби і знятим з військового обліку.

"Чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі "обмежено придатний до військової служби" або "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" можливості виїхати за кордон не мають", — зазначив Ігор Ясько.

Додаткові документи

Утім, навіть для повністю непридатних для військової служби однієї лише відмітки про зняття з обліку для перетину кордону недостатньо.

"На сайті ДПСУ зазначено, що така відмітка у військово-обліковому документі не підтверджує ані інвалідності, ані непридатності до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому потрібно отримати ще додаткові документи. Але остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів", — повідомив юрист.

Серед додаткових документів, які таким людям варто взяти із собою для перетину кордону, Ігор Ясько називає наступні:

  • висновок лікарської комісії, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу;
  • довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, тощо.

Нагадаємо, днями ДПСУ повідомило, що посилить контроль для чоловіків, які перетинають кордон, використовуючи систему "Шлях".

Також юристи роз’яснили, у яких випадках можна оскаржити дії прикордонників, які відмовляють у виїзді, та чи загрожує в'язниця чоловікам, які незаконно виїхали з країни.

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