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Можно ли выехать за границу с "белым билетом" во время войны: ответ юриста

17 июня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Кто может выехать за границу с белым билетом – разъяснение юриста
Государственная граница. Фото: ГНСУ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В Украине военнообязанным запрещен выезд за границу, однако существует категория людей, имеющих так называемый "белый билет" — непригодные или ограниченно пригодные к военной службе. Действительно ли они могут свободно выезжать за границу, разъяснил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner.

Одна категория из трех

Прежде всего юрист напоминает, что условное название "белый билет" объединяет три различных категории людей:

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  • ограниченно пригодные к военной службе;
  • непригодные к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодные в военное время;
  • непригодные к военной службе, снятые с воинского учета.

Из этих трех категорий выезд за границу сейчас разрешен только последней — непригодным к военной службе и снятым с воинского учета.

"Мужчины с отметками в военно-учетном документе "ограниченно пригоден к военной службе" или "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время" возможности уехать за границу не имеют", — отметил Игорь Ясько.

Дополнительные документы

Впрочем, даже для полностью непригодных к военной службе одной только отметки о снятии с учета для пересечения границы недостаточно.

"На сайте ГПСУ указано, что такая отметка в военно-учетном документе не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья, поэтому нужно получить еще и дополнительные документы. Но окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГПСУ по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", — сообщил юрист.

Среди дополнительных документов, которые таким людям следует взять с собой для пересечения границы, Игорь Ясько называет следующие:

  • заключение врачебной комиссии, согласно которому лицо признано непригодным к военной службе;
  • временное удостоверение военнообязанного, военный билет, в котором должно быть указано заключение ВВК о снятии с учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа;
  • справка к акту осмотра, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности и/или справки для получения льгот лицами с инвалидностью и т.д.

Напомним, на днях ГПСУ сообщила, что усилит контроль для мужчин, пересекающих границу, используя систему "Шлях".

Также юристы разъяснили, в каких случаях можно обжаловать действия пограничников, отказывающих в выезде, и угрожает ли тюрьма мужчинам, незаконно выехавшим из страны.

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