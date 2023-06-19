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Коли ваша бронь не захищає від мобілізації: юрист назвав умови

19 червня 2023 22:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
З кого можуть зняти бронь від мобілізації – юрист озвучив умови
Військовий квиток. Фото: google.com
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

У травні 2023 року уряд розширив критерії визначення "критично важливих підприємств" та спростив процедуру бронювання їхніх працівників. Таким чином, підприємства тепер можуть зберегти важливі кадри, але треба пам’ятати, що бронь не є довічним "імунітетом" від мобілізації.

На прохання Новини.LIVE адвокат та керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько розповів, які категорії осіб можуть потрапити до списків бронювання та за яких умов бронь може бути анульована.

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Хто має право на бронь

Військовозобов'язані можуть отримати бронь, якщо працюють в органах державної влади або місцевого самоврядування та на підприємствах, яким встановлені певні мобілізаційні завдання.

"Також можуть мати право на бронь педагоги та науковці. Ще одна категорія — це співробітники підприємств критичної інфраструктури та організацій, які виробляють продукцію для ЗСУ", — розповів юрист.

Які саме підприємства та установи є критично важливими під час воєнного стану, встановлює Кабінет Міністрів України.

Анулювання броні

При цьому бронь не є довічною відстрочкою від мобілізації — за необхідності її можуть анулювати.

"Підстави для анулювання: якщо закінчився строк броні, якщо підприємство, на якому працює людина, вже виконало мобілізаційне завдання або його скасували, виконало роботу чи надало послугу для ЗСУ, а також якщо підприємство перестало входити до переліку критично важливих", — зазначив Ігор Ясько.

Крім того, бронь анулюється, якщо людину було звільнено або якщо орган державної влади або орган місцевого самоврядування, у якому вона працювала, було ліквідовано, додав юрист.

Нагадаємо, раніше юристи роз’яснили, за яких умов заброньовані працівники мають право на виїзд за кордон та у яких випадках бронь не звільняє від служби у лавах ЗСУ.

Також в Мінекономіки озвучили типові помилки роботодавців при бронюванні працівників та розповіли, як їх уникнути.

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