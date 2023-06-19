С кого могут снять бронь от мобилизации – юрист озвучил условия

Военный билет. Фото: google.com

В мае 2023 года правительство расширило критерии определения "критически важных предприятий" и упростило процедуру бронирования их работников. Таким образом, предприятия теперь могут сохранить важные кадры, но надо помнить, что бронь не является пожизненным "иммунитетом" от мобилизации.

По просьбе Новини.LIVE адвокат и управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько рассказал, какие категории лиц могут попасть в списки бронирования и при каких условиях бронь может быть аннулирована.

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Кто имеет право на бронь

Военнообязанные могут получить бронь, если работают в органах государственной власти или местного самоуправления либо на предприятиях, которым установлены определенные мобилизационные задачи.

"Также могут иметь право на бронь педагоги и ученые. Еще одна категория — это сотрудники предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для ВСУ", — рассказал юрист.

Какие именно предприятия и учреждения являются критически важными во время военного положения, устанавливает Кабинет Министров Украины.

Аннулирование брони

При этом бронь не является пожизненной отсрочкой от мобилизации — при необходимости ее могут аннулировать.

"Основания для аннулирования: если истек срок брони, если предприятие, на котором работает человек, уже выполнило мобилизационное задание или его отменили, выполнило работу или предоставило услугу для ВСУ, а также если предприятие перестало входить в перечень критически важных", — отметил Игорь Ясько.

Кроме того, бронь аннулируется, если человек был уволен либо если орган государственной власти или орган местного самоуправления, в котором он работал, был ликвидирован, добавил юрист.

Напомним, ранее юристы разъяснили, при каких условиях забронированные работники имеют право на выезд за границу и в каких случаях бронь не освобождает от службы в рядах ВСУ.

Также в Минэкономики озвучили типичные ошибки работодателей при бронировании работников и рассказали, как их избежать.