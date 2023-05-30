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Закордонне відрядження для тих, хто має "бронь": у ДПСУ назвали важливі умови

30 травня 2023 06:48
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Дмитро Струк
Редактор
Як заброньованому працівникові виїхати у закордонне відрядження — умови
Виїзд за кордон під час війни. Фото: ДПСУ
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Попри війну представники певних професій повинні продовжувати виконувати свої посадові обов’язки, а отже їх бронюють від мобілізації. Заброньовані працівники мають право й на виїзд з України, проте за певних умов. 

Федерація роботодавців України звернулася до Державної прикордонної служби України за роз'ясненням щодо порядку перетину кордону заброньованими працівниками з метою службових відряджень.

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Зазначається, що при перетині кордону дуже часто вимагають надати витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного працівника, посвідченого печаткою відповідного ТЦК та СП. Проте в законодавстві ніде не міститься такого обов'язку для ТЦК та СП.

Що кажуть у ДПСУ?

У пресцентрі держприкордонслужби зазначили, що виїзд громадян за кордон в умовах воєнного стану здійснюється з урахуванням вимог:  

Порядок такого бронювання встановлено постановою КМУ від 27.01.2023 №76 "Деякі питання реалізації положень ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час".

 

Як заброньованому працівникові виїхати у закордонне відрядження
Виїзд українців за кордон під час воєнного стану. Фото: ДПСУ

Отже, відповідно до Правил особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з їх бронюванням на період мобілізації та на воєнний час за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та не підпадають під обмеження, встановлені п. 2-14 Правил, мають право на виїзд з України за наявності документів, зазначених у ст. 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", а також мають надати:

  • документи, що підтверджують службове відрядження;
  • витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного (згідно з вимогами п. 11 Постанови).

Відповідно до п. 11 Постанови підприємство видає військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3 до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Витяг, засвідчений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) відповідного підприємства, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Витяг видається військовозобов’язаному під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4 до Порядку.

Раніше ми писали, чи можуть українські чоловіки уникнути мобілізації, якщо є подвійне громадянство

Нагадаємо, ми повідомляли, яких працівників не зможуть звільнити від призову, оскільки діє заборона на бронювання.

Також ми розповідали, як має проходити мобілізація осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та чи зберігаються соціальні виплати по безробіттю.

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