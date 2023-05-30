Як заброньованому працівникові виїхати у закордонне відрядження — умови

Закордонне відрядження для тих, хто має "бронь": у ДПСУ назвали важливі умови
Попри війну представники певних професій повинні продовжувати виконувати свої посадові обов’язки, а отже їх бронюють від мобілізації. Заброньовані працівники мають право й на виїзд з України, проте за певних умов.
Федерація роботодавців України звернулася до Державної прикордонної служби України за роз'ясненням щодо порядку перетину кордону заброньованими працівниками з метою службових відряджень.
Зазначається, що при перетині кордону дуже часто вимагають надати витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного працівника, посвідченого печаткою відповідного ТЦК та СП. Проте в законодавстві ніде не міститься такого обов'язку для ТЦК та СП.
Що кажуть у ДПСУ?
У пресцентрі держприкордонслужби зазначили, що виїзд громадян за кордон в умовах воєнного стану здійснюється з урахуванням вимог:
- Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";
- ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
- ЗУ "Про правовий режим воєнного стану";
- Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 №57.
Порядок такого бронювання встановлено постановою КМУ від 27.01.2023 №76 "Деякі питання реалізації положень ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час".
Отже, відповідно до Правил особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з їх бронюванням на період мобілізації та на воєнний час за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та не підпадають під обмеження, встановлені п. 2-14 Правил, мають право на виїзд з України за наявності документів, зазначених у ст. 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", а також мають надати:
- документи, що підтверджують службове відрядження;
- витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного (згідно з вимогами п. 11 Постанови).
Відповідно до п. 11 Постанови підприємство видає військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3 до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.
Витяг, засвідчений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) відповідного підприємства, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.
Витяг видається військовозобов’язаному під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4 до Порядку.
Раніше ми писали, чи можуть українські чоловіки уникнути мобілізації, якщо є подвійне громадянство.
Нагадаємо, ми повідомляли, яких працівників не зможуть звільнити від призову, оскільки діє заборона на бронювання.
Також ми розповідали, як має проходити мобілізація осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та чи зберігаються соціальні виплати по безробіттю.