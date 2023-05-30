Как забронированному работнику выехать в загранкомандировку — условия

Выезд за границу во время войны. Фото: ГПСУ

Несмотря на войну, представители определенных профессий должны продолжать выполнять свои должностные обязанности, а следовательно, их бронируют от мобилизации. Забронированные работники имеют право и на выезд из Украины, но при определенных условиях.

Федерация работодателей Украины обратилась в Государственную пограничную службу Украины за разъяснением о порядке пересечения границы забронированными работниками с целью служебных командировок.

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Отмечается, что при пересечении границы очень часто требуют предоставить выписку из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного работника, удостоверенного печатью соответствующего ТЦК и СП. Однако в законодательстве нигде нет такой обязанности для ТЦК и СП.

Что говорят в ГПСУ?

В пресс-центре госпогранслужбы отметили, что выезд граждан за границу в условиях военного положения осуществляется с учетом требований:

Порядок такого бронирования установлен постановлением КМУ от 27.01.2023 №76 "Некоторые вопросы реализации положений ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время".

Выезд украинцев за границу во время военного положения. Фото: ГПСУ

Следовательно, в соответствии с Правилами лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в связи с их бронированием на период мобилизации и на военное время за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины и не подпадают под ограничения, установленные п. 2-14 Правил, имеющих право на выезд из Украины при наличии документов, указанных в ст. 2 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", а также должны предоставить:

документы, подтверждающие служебную командировку;

выписка из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного (согласно требованиям п. 11 Постановления).

В соответствии с п. 11 Постановления предприятие выдает военнообязанному выписку из указанного решения по форме согласно приложению 3 к Порядку бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

Выписка, заверенная подписью руководителя и печатью (в случае ее наличия) соответствующего предприятия, является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.

Выписка выдается военнообязанному под роспись в ведомости выдачи бланков специального военного учета, составленной по форме согласно приложению 4 к Порядку.

Раньше мы писали, могут ли украинские мужчины избежать мобилизации, если есть двойное гражданство.

Напомним, мы сообщали, каких работников не смогут освободить от призыва, поскольку действует запрет на бронирование.

Также мы рассказывали, как должна проходить мобилизация лиц, состоящих на учете в центре занятости и сохраняются ли социальные выплаты по безработице.