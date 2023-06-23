На что не имеют права представители ТЦК – юрист предупредил военнообязанных

Человек заполняет повестку. Фото: google.com

В Украине все чаще появляются сообщения о нарушении работниками ТЦК законной процедуры вручения повестки. Специально для Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, на что нужно обращать внимание, когда вам вручают повестку и что делать, если представители ТЦК нарушают ваши права.

Присмотритесь к бланку повестки

Повестка должна выписываться из основании распоряжений ТЦК и подписываться его руководителем. Те лица, которые имеют право на вручение повесток, не имеют права их выписывать — они могут только вручать их военнообязанным и не более того.

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"Поэтому если вы видите, что представитель ТЦК при вас заполняет пустой бланк повестки с подписью и печатью руководителя, сразу фиксируйте это на видео или вызовите юриста. Затем вы можете оспорить эти неправомерные действия через составления отказа от повестки", — говорит Игорь Ясько.

Также он советует в подобных случаях звонить на горячую линию Минобороны по номеру 0-800-500-442.

Задержания, угрозы, обыски

Даже если военнообязанный каким-либо образом нарушает закон, представители ТЦК не имеют права его задерживать или применять к нему силу. Право производить административное задержание имеет только Нацполиция.

"Если же это делают работники ТЦК СП, то фактически таким образом они совершают похищение человека", - подчеркивает юрист.

Если при вручении повестки вам нанесли телесные повреждения, зафиксируйте побои в медучреждении, а обратитесь к адвокату и отправляйтесь вместе с ним в полицию, советует Ясько.

"Кроме того, сотрудники ТЦК не имеют права изымать у человека паспорт или другие документы, осматривать его вещи, а тем более угрожать или заставлять что-либо подписывать", — предупреждает юрист.

Напомним, ранее Игорь Ясько назвал условия, при которых бронь не защищает от мобилизации и рассказал, можно ли выехать с "белым билетом" за границу во время войны.

Также юристы рассказали, как должно действовать мобилизованное в случае возникновения у него проблем со здоровьем во время военной службы.