Головна Військова економіка Пенсія з інвалідності після звільнення із ЗСУ — хто має право

Пенсія з інвалідності після звільнення із ЗСУ — хто має право

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 05:32
Пенсія з інвалідності для військового - хто отримає пенсію після звільнення із ЗСУ
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 24 ОМБр ім. короля Данила

Військовослужбовець має право на оформлення пенсії з інвалідності, якщо та настала під час служби в армії та протягом трьох місяців після звільнення із лав ЗСУ. Втім, існує можливість оформлення такої пенсії і тоді, коли інвалідність встановлено пізніше, але з дотриманням певних умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Пенсія з інвалідності — головна підстава

До юристів звернувся військослужбовець, який поцікавився питанням виплат після звільнення з лав ЗСУ.

Його, зокрема, зацікавило, чи можна оформити пенсію з інвалідності, причиною якої стали події, пов’язані зі службою в армії та участю у війні.

"Пенсії з інвалідності призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби", — пояснив громадянину у відповіді на його питання адвокат Юрій Айвазян.

Коли можна оформити пенсію після тримісячної межі

Крім того, підкреслив юрист, існує ще одна підстава для оформлення такої пенсії колишньому військовослужбовцю.

Це можливо у ситуації, коли інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником

Втім, додав Айвазян, ця норма діє лише у випадку, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати належать військовим при звільненні зі Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, коли для отримання виплат під час звільнення з лав Збройних сил не потрібна вислуга років.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
