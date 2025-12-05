Видео
Україна
Пенсия по инвалидности после увольнения из ВСУ — кто имеет право

Пенсия по инвалидности после увольнения из ВСУ — кто имеет право

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 05:32
Пенсия по инвалидности для военного - кто получит пенсию после увольнения из ВСУ
Военнослужащие ВСУ. Фото: 24 ОМБр им. короля Данила

Военнослужащий имеет право на оформление пенсии по инвалидности, если та наступила во время службы в армии и в течение трех месяцев после увольнения из рядов ВСУ. Впрочем, существует возможность оформления такой пенсии и тогда, когда инвалидность установлена позже, но с соблюдением определенных условий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Пенсия по инвалидности — главное основание

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался вопросом выплат после увольнения из рядов ВСУ.

Его, в частности, заинтересовало, можно ли оформить пенсию по инвалидности, причиной которой стали события, связанные со службой в армии и участием в войне.

"Пенсии по инвалидности назначаются в случае, если инвалидность наступила в период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы", — пояснил гражданину в ответе на его вопрос адвокат Юрий Айвазян.

Когда можно оформить пенсию после трехмесячной черты

Кроме того, подчеркнул юрист, существует еще одно основание для оформления такой пенсии бывшему военнослужащему.

Это возможно в ситуации, когда инвалидность наступила позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.д.), которое возникло в период прохождения военной службы или во время пребывания в плену или заложником

Впрочем, добавил Айвазян, эта норма действует только в случае, если пленение или захват заложником не было добровольным и лицо, имеющее право на пенсию, находясь в плену или заложником, не совершило преступления против мира и человечества.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты положены военным при увольнении из Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, когда для получения выплат при увольнении из рядов Вооруженных сил не нужна выслуга лет.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
