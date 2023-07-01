Як написати заяву на відстрочку від мобілізації: покрокова інструкція

Робота ТЦК. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП

Особи, які мають підстави для відстрочки від мобілізації, повинні повідомити про це ТЦК, подавши відповідну заяву.

Як правильно написати цю заяву та які документи до неї потрібно докласти, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

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Перш за все, впевніться, що ваше право на відстрочку все ще діє. Наприклад, відстрочка закінчується, коли особа завершує навчання, коли один з її дітей досягає повноліття тощо, нагадує юрист.

Далі потрібно діяти за наступним алгоритмом:

Подайте заяву на ім’я начальника вашого ТЦК та СП. Заява пишеться у довільній формі, але в ній обов’язково мають бути вказані ваші паспортні дані, а в тексті — наведені підстави для відстрочки відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з проханням розглянути заяву та надати відстрочку. Також треба оформити список підтверджувальних документів. Документи можуть бути наступними:

для студентів або наукових працівників — довідки з ВНЗ чи наукової установи;

для людей, які мають право на відстрочку за станом здоров’я або на підставі догляду за родичами чи за дитиною — медичні довідки, висновок МСЕК, медичні документи, що підтверджують стан здоров’я родичів, свідоцтво про народження дитини, тощо;

для заброньованих працівників — витяг із рішення про бронювання за формою згідно з додатком 3 Порядку № 76. Цей витяг надається за місцем роботи і у п’ятиденний строк з дня видачі роботодавець має надіслати до ТЦК повідомлення про бронювання військовозобов’язаного за формою згідно з додатком 5 для зарахування його на спеціальний військовий облік.

Переконайтеся, що ТЦК зареєстрував вашу заяву у журналі вхідної кореспонденції. "Це принциповий момент: незареєстрована заява не вважається поданою", — попереджує Ігор Ясько.

Що робити, якщо в ТЦК відмовляються приймати заяву про відстрочку

Якщо вашу заяву не приймають, це є порушенням. Юрист радить для початку задокументувати факт відмови.

"Далі ви маєте право звернутися до керівника ТЦК або до Міністерства оборони зі скаргою на прийняте рішення, вчинені дії або бездіяльність ТЦК чи посадової особи. Факти, які ви наводите у скарзі, мають підтверджуватися документами, фотографіями, відео, свідченнями тощо. Якщо ж це не допоможе, тоді вже треба звертатися з позовом до адміністративного суду", — зазначив Ігор Ясько.

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