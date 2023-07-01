Как написать заявление на отсрочку от мобилизации: пошаговая инструкция

Работа ТЦК. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП

Лица, имеющие основания для отсрочки от мобилизации, должны уведомить об этом ТЦК, подав соответствующее заявление.

Как правильно написать такое заявление и какие документы к нему следует приложить, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

Читайте также:

Заявление на отсрочку: пошаговая инструкция

Прежде всего убедитесь, что ваше право на отсрочку все еще действует. Например, отсрочка заканчивается, когда лицо завершает обучение, когда один из его детей достигает совершеннолетия и т.д., напоминает юрист.

Далее нужно действовать по следующему алгоритму:

Подайте заявление на имя начальника вашего ТЦК и СП. Заявление пишется в произвольной форме, но в нем обязательно должны быть указаны ваши паспортные данные, а в тексте — приведены основания для отсрочки в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с просьбой рассмотреть заявление и предоставить отсрочку. Также нужно оформить список подтверждающих документов. Документы могут быть следующими:

для студентов или научных работников — справки из вузов или научного учреждения;

для людей, имеющих право на отсрочку по состоянию здоровья или на основании ухода за родственниками или за ребенком — медицинские справки, заключение МСЭК, медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников, свидетельство о рождении ребенка и т.п.;

для забронированных работников — выписка из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Порядка № 76. Эта выписка выдается по месту работы и в пятидневный срок со дня выдачи работодатель должен направить в ТЦК уведомление о бронировании военнообязанного по форме согласно приложению 5 для зачисления его на специальный военный учет.

Убедитесь, что ТЦК зарегистрировал ваше заявление в журнале входящей корреспонденции. "Это принципиальный момент: незарегистрированное заявление не считается поданным", — предупреждает Игорь Ясько.

Что делать, если в ТЦК отказываются принимать заявление об отсрочке

Если ваше заявление не принимают, это нарушение. Юрист советует для начала документировать факт отказа.

"Далее вы имеете право обратиться к руководителю ТЦК или в Министерство обороны с жалобой на принятое решение, совершенные действия или бездействие ТЦК или должностного лица. Факты, которые вы приводите в жалобе, должны подтверждаться документами, фотографиями, видео, показаниями и так далее. Если же это не поможет, тогда уже нужно обращаться с иском в административный суд", — отметил Игорь Ясько.

Ранее юристы разъяснили, кто имеет право на бронь в 2023 году и будут ли наказывать мужчин, которые не явились в военкомат в течение 10 дней.

Также Новини.LIVE опубликовали ТОП-3 украинских областей по количеству уклоняющихся от мобилизации.