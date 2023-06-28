Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Військовий пише на папері. Фото: google.com

Від початку введення воєнного стану в Україні проти ухилянтів від військового призову розпочато понад 5 тис. кримінальних проваджень. Так, лідирує в цьому списку Закарпатська область.

Про це повідомили Vesti.ua.

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"Найбільше ухилянтів зареєстровано у Закарпатській області — 799 осіб. На другому місці Дніпропетровська область — 461. Львівська область на третьому місці за кількістю відкритих кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову — 421 особа", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що підозру у скоєнні кримінальних правопорушень було повідомлено 1367 чоловікам. Найбільша кількість підозрюваних зареєстрована у Закарпатській області — 271, Волинській — 129 та Львівській — 114.

Нагадаємо, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та колишнього тероборонівця. За гроші вони допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Обвинувальний акт направлено до суду.

Також ми писали, що нещодавно у деяких регіонах України з'явилися накази ТЦК про мобілізацію, згідно з якими військовозобов'язані чоловіки повинні були прибути до військкомату впродовж 10 днів. Після того відповідні накази почали активно обговорювати у мережі.