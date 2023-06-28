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Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

28 июня 2023 01:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов
Военный пишет на бумаге. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

С начала введения военного положения в Украине против уклоняющихся от военного призыва начато более 5 тыс. уголовных производств. Так, лидирует в этом списке Закарпатская область.

Об этом сообщили Vesti.ua.

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"Больше всего уклонистов зарегистрировано в Закарпатской области — 799 человек. На втором месте Днепропетровская область — 461. Львовская область на третьем месте по количеству открытых уголовных производств по фактам уклонения от призыва — 421 человек", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозрение в совершении уголовных правонарушений было доложено 1367 мужчинам. Наибольшее количество подозреваемых зарегистрировано в Закарпатской области — 271, Волынской — 129 и Львовской — 114.

Напомним, что работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и бывшего терробороновца. За деньги они помогали военнообязанным избежать мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд.

Также мы писали, что недавно в некоторых регионах Украины появились приказы ТЦК о мобилизации, согласно которым военнообязанные мужчины должны были прибыть в военкомат в течение 10 дней. После этого соответствующие приказы начали активно обсуждать в сети.

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